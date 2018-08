Helikopter moet noodlanding maken in bergen van Tadzjikistan: vijf doden Redactie

13 augustus 2018

10u43

Bij de noodlanding van een helikopter in de bergen van Tadzjikistan, zijn volgens de autoriteiten van het Centraal-Aziatische land vijf doden gevallen. Het gaat om drie Russische alpinisten en twee bemanningsleden van de helikopter. Eerder hebben reddingswerkers wel zes alpinisten en een bemanningslid kunnen redden.

De helikopter maakte een harde landing nabij het basiskamp aan de Fortambek-gletsjer op de Ismail Samanipiek. Aan boord van het toestel zaten zeker 15 alpinisten - dertien Russen, een Wit-Rus en een Spanjaard - en drie bemanningsleden, allen Tadzjieken. Dat zegt de Russische ambassade in Tadzjikistan. Volgens het Tadzjiekse comité voor noodsituaties waren er echter 13 alpinisten aan boord van de Mi-8 zaten.

De reddingswerkers zijn er in geslaagd om door te dringen tot de zone van het ongeval en een groep van zes alpinisten en een bemanningslid te redden. Sommige alpinisten zouden verwondingen hebben opgelopen en hebben de nodige hulp toegediend, meldt het comité voor noodsituaties.

De klimmers waren van plan de Ismail Samanipiek te beklimmen, vroeger ook wel bekend onder de naam Communismepiek en daarvoor de Stalinpiek. De piek was met een hoogte van 7.495 meter ooit de hoogste berg van de voormalige Sovjet-Unie.

Aanslag

Het ongeval gebeurde twee weken na de moord op vier buitenlandse fietstoeristen in een aanslag die is opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat. De aanslag was een klap voor de toeristische ambities van het Centraal-Aziatische land, dat bekend is voor de woestijnlandschappen en spectaculaire bergen.