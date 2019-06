Helikopter maakt harde noodlanding op dak van wolkenkrabber in New York: piloot omgekomen SVM

10 juni 2019

20u25

Bron: Breaking News 60 In New York heeft een helikopter een harde landing moeten uitvoeren op het dak van een wolkenkrabber. Daarbij is de piloot omgekomen. De politie vroeg om de omgeving rond 7th Avenue -vlak bij het beroemde Times Square- te vermijden. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.

Volgens Andrew Cuomo, de gouverneur van de staat New York, was het toestel een noodlanding aan het uitvoeren. “Er ontstond brand en mensen voelden het gebouw trillen.” Volgens de brandweer is dat vuur intussen weer onder controle. Er lekt nog wel brandstof uit het toestel.

Breaking: At least one dead after a helicopter had a hard landing on top of a building in Manhattan, New York:pic.twitter.com/sa8bs4H76Q Live Report(@ tweetlivereport) link

Op beelden op sociale media was een rookpluim te zien bovenop het dak van het gebouw met tientallen verdiepingen. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.

Volgens Bill de Blasio, de burgemeester van New York, is er geen sprake van terrorisme. “Het had veel erger kunnen zijn. Godzijdank dat niemand anders gewond is geraakt in dit verbijsterende ongeluk”, klinkt het.

Het gebouw werd ontruimd. Op het moment van het ongeval regende het in New York. De wolken hingen zo laag dat de toppen van de wolkenkrabbers niet te zien waren.