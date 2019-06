Helikopter maakt harde noodlanding op dak van gebouw in New York: één dode SVM

10 juni 2019

20u25

Bron: Breaking News 0 In New York heeft een helikopter een harde landing moeten uitvoeren op het dak van een wolkenkrabber. Daarbij is volgens CNN één dode gevallen. De politie vraagt om de omgeving rond 7th Avenue -vlakbij het beroemde Times Square- te vermijden. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

Volgens Andrew Cuomo, de gouverneur van de staat New York, was het toestel een noodlanding aan het uitvoeren. “Er ontstond brand en mensen voelden het gebouw trillen.” Volgens de brandweer is dat vuur intussen weer onder controle.

Op beelden op sociale media is een rookpluim te zien bovenop het dak van het gebouw met tientallen verdiepingen. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Het gebouw wordt intussen ontruimd. Op het moment van het ongeluk was het slecht weer.