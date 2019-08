Helikopter en vliegtuigje botsen boven Mallorca: zeven doden ADN FVI

25 augustus 2019

15u52

Bron: ANP, Belga 4 Zeven mensen zijn vandaag om het leven gekomen door een botsing tussen een helikopter en een klein vliegtuigje op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca. Onder de doden zijn twee minderjarigen, melden de autoriteiten op Mallorca. Eerder werden vijf doden gemeld.

Alle vijf inzittenden van de helikopter, onder wie de minderjarigen, zijn om het leven gekomen. Zij hebben de Duitse nationaliteit. De andere twee mensen die omkwamen zaten in het vliegtuigje en hebben de Spaanse nationaliteit.

“Mijn medeleven en liefde gaat naar de families van de slachtoffers die bij dit tragische ongeval het leven lieten”, tweette de Spaanse waarnemend premier Pedro Sanchez.

Het ongeval deed zich kort na de middag voor in de buurt van de stad Inca, in het centrum van het eiland. Over de oorzaak bestaat nog geen duidelijkheid. De nationaliteit van de inzittenden is nog niet bekendgemaakt.

#ÚLTIMAHORA Un dels cinc morts en l'accident entre un helicòpter i un ultralleuger a Inca és menor d'edat.



▶️ Estem ampliant la informació aquí: https://t.co/ynamQrIhlS



📷 @iffbaleares pic.twitter.com/JwTvwGD3QX IB3 Notícies(@ IB3noticies) link

🔴 Primeres imatges de l’accident entre un ultralleuger i un helicòpter a Inca. 5 persones han mort i les aeronaus han quedat completamente calcinades.

En teniu informació puntual a @telediario_tve @24h_tve @rne @radio5_rne pic.twitter.com/mneqTHTDsS RTVEBalears(@ RTVEBalears) link

Siguiendo con preocupación las informaciones que nos llegan desde Inca, en Mallorca. Mi solidaridad y cariño para las familias de las víctimas que han perdido la vida es este trágico accidente, entre ellas un menor de edad. https://t.co/CB9zSmLM35 Pedro Sánchez(@ sanchezcastejon) link