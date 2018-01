Helikopter crasht in woonwijk in Californië: drie doden, twee gewonden IB

31 januari 2018

01u45

Bron: AP, NBC LA 2 Een helikopter is kort na het opstijgen neergestort op een huis in Newport Beach in het zuiden van Californië. Bij de crash kwamen drie mensen om het leven, twee mensen raakten gewond.

De helikopter, waarin plaats was voor vier mensen, stortte rond kwart voor twee ’s middags neer in een wijk in Newport Beach, zo’n 72 kilometer ten zuidoosten van Los Angeles. Het voertuig was even daarvoor opgestegen op het John Wayne Airport dat op zo’n 1,6 kilometer afstand ligt van de plek waar het even later neerstortte.

Live coverage @NBCLA of fatal helicopter crash into a Newport Beach home. https://t.co/fhYJludLUL pic.twitter.com/0YmULIXdAI Kim Baldonado(@ KimNBCLA) link

Volgens de politie van Newport Beach waren er in totaal vijf mensen betrokken bij de crash, waarbij de helikopter deels op een huis terechtkwam: de vier inzittenden van het toestel en één voetganger. Het is niet duidelijk wie van hen precies omkwam en wie gewond raakte.

Getuige

Een getuige zegt in de Amerikaanse media gezien te hebben dat de piloot gewond op het gras lag en dat er nog drie andere inzittenden in het gecrashte voertuig gekneld zaten. “We probeerden ze lost te krijgen, maar wilden hen niet aanraken omdat we hen niet per ongeluk nog meer pijn wilden doen”, zegt hij.

Waarom de Robinson R44 neerstortte is nog niet bekend. Zowel de Nationale vervoersveiligheidsraad NTSB als het burgerluchtvaartbureau FAA zijn een onderzoek gestart.