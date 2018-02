Helikopter crasht aan Grand Canyon: minstens drie doden TK

11 februari 2018

06u57

Bron: ANP 0 Bij een helikoptercrash in de Amerikaanse staat Arizona zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. De helikopter met zeven mensen aan boord stortte door een nog onbekende oorzaak neer in de buurt van de Grand Canyon.

De autoriteiten bevestigden aan lokale media het dodental. De toestand van de andere inzittenden is niet bekend. Het gecrashte toestel is vermoedelijk een Eurocopter EC-130, die gebruikt wordt voor toeristische rondvluchten over Amerika's bekendste natuurpark.