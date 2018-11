Helft van getest personeel van Nederlandse autofabriek blijkt onder invloed van drank of drugs Ook veel Belgen bij het bedrijf aan de slag ADN

09 november 2018

09u45

Bron: Belga, AD.nl 18 Bij dagelijkse controles op drugs en alcohol bij de Nederlandse autofabriek ‘VDL Nedcar’ blijkt de helft van de geteste medewerkers onder invloed van verdovende middelen te zijn. Bij VDL werken ook heel wat Belgen.

Dat schrijven Nederlandse media op basis van cijfers in het personeelsblad van de fabriek in Born, vlak bij de Belgische grens. In het maandblad staat dat het bedrijf “helaas heeft moeten constateren dat zo’n 50% van de geteste medewerkers onder invloed van verdovende middelen is”.

De ongeveer 6.000 medewerkers van VDL Nedcar in Born worden dagelijks gecontroleerd op drank en drugs. VLD Nedcar startte daar in 2016 mee, na signalen over handel in drugs op de werkvloer. Alle medewerkers werd toen verteld dat er direct een “zero tolerance-beleid” gold, en dat er strenge maatregelen zouden volgen tegen medewerkers die onder invloed zijn of verdovende middelen op zak hebben.

Veiligheid

Het personeelsblad doet nu een dringende oproep om “rekening met elkaar te houden”. “Je wilt niet dat iemands veiligheid in gevaar komt door jouw gedrag of dat jouw veiligheid door het gedrag van iemand anders in gevaar komt”, staat er onder meer te lezen. Het meldt verder niet of er maatregelen worden getroffen, of dat er sancties volgen voor het personeel dat onder invloed is.

Bij VDL Nedcar in Born worden onder meer verschillende modellen van MINI Coopers en BMW X1 gefabriceerd. Het is de enige autoproducent van seriemodellen in Nederland. Exacte cijfers over het gebruik van verdovende middelen bij Nedcar zijn er vooralsnog niet, meldt 1Limburg. De autofabriek heeft ook nog niet gereageerd.