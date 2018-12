Helft van flitspalen in Frankrijk ‘geneutraliseerd’ door ‘gele hesjes’ Karen Van Eyken

11 december 2018

09u51

Bron: Europe 1, Le Parisien 13 Er zijn bij onze zuiderburen al 1.500 flitspalen buiten werking gesteld en nog eens 250 vernield sinds het ontstaan van de beweging van de ‘gele hesjes’. Dat meldt de Franse radiozender ‘Europe 1'.

Op 17 november werden in Frankrijk de eerste ‘gele hesjes’ gesignaleerd. Sindsdien krijgen de flitspalen het hard te verduren. De toestellen worden afgeplakt, overschilderd of gewoonweg gesloopt. Ondertussen zou al de helft van de flitspalen buiten werking zijn gesteld. Volgens Europe 1 zijn in sommige landelijke regio’s quasi alle apparaten gevandaliseerd.

In totaal telt Frankrijk 3.200 snelheidsradars. Daarvan zijn er nu 250 vernield: meestal werden ze in brand gestoken. 1.500 flitspalen kregen af te rekenen met vandalenstreken. De schade zou ondertussen in de miljoenen lopen. Dan gaat het niet enkel over de factuur van de vernielde flitspalen, maar ook over het feit dat er nu nog amper snelheidsboetes kunnen worden uitgeschreven.

Een flitspaal maakt deel uit van het openbare domein. Wie zo’n toestel buiten werking stelt - door er bijvoorbeeld een dekzeil over te hangen - riskeert een boete die kan oplopen tot 15.000 euro, weet Europe 1. Vandalen die een flitspaal beschadigen, riskeren zelfs een gevangenisstraf tot twee jaar en een boete van 30.000 euro. In geval van totale vernieling kan de straf oplopen tot vijf jaar cel en een boete van 75.000 euro. De straf kan nog hoger uitvallen indien het vandalisme in groepsverband gebeurde: dan spreken we over een celstraf van maximaal zeven jaar en een boete van zelfs 100.000 euro.

