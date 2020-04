Helft van Europese landen heeft coronamaatregelen al versoepeld ADN

30 april 2020

16u04

Bron: Belga 0 Zowat de helft van de landen in Europa hebben hun maatregelen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus intussen versoepeld. Dat heeft de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Belg Hans Kluge, donderdag verklaard tijdens een briefing.

Van de 44 Europese landen die eerder gedeeltelijke of volledige lockdownmaatregelen aankondigden, zijn er inmiddels 21 gestart met het geleidelijk loslaten van sommige beperkingen. Elf andere landen, zoals België op 4 mei, zijn dat in de komende dagen van plan.

Waakzaam

Kluge waarschuwde er wel voor de inspanningen niet te verminderen. "Zoals ik al eerder heb gezegd: dit virus is onverbiddelijk. We moeten waakzaam, volhardend en geduldig zijn. Als het nodig is, moeten we bereid zijn de maatregelen opnieuw te verscherpen."



De coronasituatie in Europa blijft ernstig, benadrukte Kluge vanuit zijn standplaats in Kopenhagen. In West-Europa lijkt de piek van de epidemie wel een beetje achter de rug, in het oosten stijgt de curve echter opnieuw. Onder meer in Wit-Rusland, Oekraïne, Kazachstan en Rusland worden meer besmettingen genoteerd, terwijl de situatie in Turkije stabiliseert.

Andere ziekten

Tijdens de briefing waarschuwde Kluge er ook voor dat er in deze coronatijden geen verminderde aandacht voor andere besmettelijke ziekten mag ontstaan. Hij benadrukte dat vaccineren levensnoodzakelijk blijft.

"Aan regeringen en gezondheidsorganisaties wil ik zeggen dat het toedienen van vaccinaties essentieel blijft. Als deze onderbroken zijn, moeten zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om dit recht te trekken. We kunnen het ons niet veroorloven dat de impact van Covid-19 wordt versterkt door het negeren van andere levensbelangrijke maatregelen om de gezondheid te beschermen."

Mazelen

De WHO is onder meer bezorgd over de heropflakkering van de mazelen. Tijdens de eerste twee maanden van het jaar werden 6.000 mensen door de ziekte getroffen.

