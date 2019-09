Helft van Britse Thomas Cook toeristen terug thuis tvc

28 september 2019

08u09

Bron: Belga 0 Ongeveer de helft van de ruim 150.000 Britse toeristen die met Thomas Cook op vakantie waren, is teruggevlogen. De Britse luchtvaartautoriteit maakte bekend dat in vijf dagen tijd 76.000 gestrande toeristen zijn teruggegaan naar het Verenigd Koninkrijk, met 343 vluchten.

Het is de grootste repatriëringsoperatie in vredestijd. De luchtvaartautoriteit UKCAA verwacht dat de operatie tot 6 oktober voortduurt.

Dit weekend is ook het drukste moment voor de repatriëring van gestrande reizigers van touroperator Thomas Cook België. Een derde van de ruim 13.000 mensen die in het buitenland verbleven, keert vandaag of morgen terug, zo heeft het Garantiefonds Reizen gisteren gezegd.

Sinds de repatriëringsoperatie woensdag begon en tot en met morgen zullen al meer dan 8.000 mensen naar België zijn kunnen terugkeren. Tegen zondag 6 oktober zou de grote meerderheid weer in het land moeten zijn.