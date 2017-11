Helft van Argentijnse vriendengroep vindt dood tijdens aanslag New York Bonne Kerstens

Een deel van de groep vrienden op de luchthaven van Rosario vlak voor vertrek naar de Verenigde Staten. Onder de slachtoffers van de aanslag in New York bevinden zich naast de West-Vlaamse Ann-Laure vijf studievrienden uit Argentinië. De mannen waren met zijn tienen op reis om te vieren dat ze dertig jaar geleden waren afgestudeerd aan de technische universiteit van Rosario. Vijf van de tien overleefden de reis niet.

De universiteit waar de tien mannen elkaar leerde kennen, het Institut General San Martin, is een van de meest prestigieuze scholen in Rosario. De universiteit heeft gisteren bedroefd gereageerd op het verlies. Op hun website schrijven ze alle steun te bieden aan de vrienden en families van de nabestaanden.

De namen van de vijf slachtoffers zijn inmiddels vrijgegeven. Het gaat om Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij en Hernán Ferruchi. Een zesde slachtoffer, Martin Marro, ligt met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar.

Dat de tien vrienden samen op reis konden, is al bijzonder te noemen. Een van de slachtoffers, de 48-jarige Ariel Erlij is eigenaar van staalbedrijf Ivanar en besloot de reis voor een paar van zijn minder bedeelde studiegenoten te bekostigen. Zo konden ze in ieder geval alle tien zonder problemen in het vliegtuig stappen.

Fietstocht

Een van de vrienden woont in de Verenigde Staten en fungeerde als gastheer van de groep. Gistermiddag huurde het stel tien fietsen, waarmee ze onder meer een trip maakten over het zuidelijke deel van Manhattan. Tijdens die fietstocht troffen ze de 29-jarige Oezbeek Sayfullo Saipov, met zijn pick-up. Vijf van hen vonden de dood, een van de mannen raakte zwaargewond. De overige vier bleven ongedeerd.

Het Argentijnse consulaat in New York heeft direct contact gezocht met de nabestaanden, die inmiddels naar New York onderweg zijn. Het nieuws over hun dood is het onderwerp van de dag in Argentinië. De Argentijnse president Mauricio Macri twitterde gisteren dat hij "diep geschokt is door de tragische dood van alle slachtoffers". Hij vraagt het hele land mee te leven met de families en vrienden van de getroffenen. Ook zegt hij dat noodzaak is om "de strijd tegen de plaag die IS is, vol te houden".