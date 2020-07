Helft sloppenwijkbewoners Mumbai heeft coronavirus opgelopen IB

29 juli 2020

01u22

Bron: Belga 1 In de sloppenwijken van de Indiase miljoenenstad Mumbai heeft meer dan de helft van de bewoners het coronavirus opgelopen. Dat blijkt uit een studie die door de stad besteld werd en dinsdag gepubliceerd werd. Het onderzoek werpt een ander licht op de officiële besmettingscijfers die India tot nu communiceerde.

Wereldwijd is India, na de Verenigde Staten en Brazilië, sowieso al het derde zwaarst getroffen land, met bijna 1,5 miljoen coronabesmettingen. Maar volgens experts gaat het, door een gebrek aan tests, om een forse onderschatting.

Dat lijkt het onderzoek uit Mumbai alvast te bevestigen. Bloedtests bij een groep van bijna 7.000 willekeurig gekozen bewoners van Mumbai toonden aan dat in de sloppenwijken maar liefst 57 procent antilichamen had. In andere wijken gaat het om 16 procent.

In Mumbai woont zowat 40 procent van de 20 miljoen inwoners in de sloppenwijken. Volgens de officiële cijfers waren er goed 110.000 besmettingen en meer dan 6.000 overlijdens.

Aantal overlijdens niet opvallend gestegen

De grootste sloppenwijk van India, Dharavi, bevindt zich in Mumbai. Geschat wordt dat daar 1 miljoen mensen wonen. Het aantal overlijdens in die wijk is echter niet opvallend gestegen, wat volgens de overheid te maken heeft met strenge maatregelen die efficiënt gebleken zijn. Maar de lage mortaliteit in India wijst erop dat de asymptomatische besmettingen "een groot aandeel van de besmettingen" kunnen vormen.

Vorige week bleek uit een gelijkaardig onderzoek in hoofdstad New Delhi, met eveneens 20 miljoen inwoners, dat een kwart van de bevolking daar het virus opgelopen heeft.