Helft kiesgerechtigde Amerikanen ging stemmen bij midterms

07 november 2018

113 miljoen Amerikanen gingen dinsdag stemmen voor de tussentijdse verkiezingen. Dat bericht CNN op basis van Edison Research. Die cijfers zijn goed voor een opkomst van 49 procent, een duidelijke toename in vergelijking met de midterms van vier jaar terug. Toen gingen 83 miljoen Amerikanen stemmen, of 37 procent van de stemgerechtigde bevolking.

Bij de verkiezingen slaagden de Democraten erin de controle over het Huis van Afgevaardigden te heroveren, maar de Democraten versterken hun greep op de Senaat.

De opkomst bij midterms is tradtioneel lager dan bij verkiezingen waarbij ook de president verkozen wordt, zoals dat in 2016 het geval was. Toen ging 60 procent van de Amerikanen stemmen.

Vanmiddag zijn 91 procent van de stembureaus geteld. Daaruit blijkt dat de Democraten duidelijk meer stemmen kregen dan de Republikeinen (51,8 miljoen tegen 46,2 miljoen), meldt CNN. Dat de winst in zetels toch minder duidelijk is, heeft volgens experts onder meer te maken met de zogenaamde "gerrymandering"-techniek. De regerende partij zorgt er daarmee voor kiesdistricten in haar voordeel te hertekenen.