Helft Duitse autotoeleveranciers plant banen te schrappen

17 februari 2020

De Duitse autosector, een van de belangrijkste sectoren in het land, dreigt dieper in crisis te raken. Bijna de helft van de toeleveranciers is van plan om banen te schrappen, zo blijkt maandag uit een studie door de vereniging van Duitse kamers van industrie en handel DIHK.