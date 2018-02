Helemaal absurd: Republikeinen weigeren debat over strenger wapenbeleid, maar stemmen wel over... gevaar van porno FT

21 februari 2018

21u01

Bron: The Washington Post 0 Een wetsvoorstel over een strenger wapenbeleid werd vandaag prompt van tafel geveegd in de Verenigde Staten, maar een resolutie over porno werd wél gestemd. "Want porno is een gevaar voor de volksgezondheid", klonk het in het Huis van Afgevaardigden. Bizar, zo in de nasleep van de massale schietpartij in Florida.

In het Huis van Afgevaardigden stonden verschillende onderwerpen op de agenda. Onder meer een voorstel van de Democraten om een debat te starten over een verbod op halfautomatische wapens zoals de populaire AR-15. Met dat wapen schoot Nikolas Cruz zeventien mensen dood op de Marjory Stoneman Douglas School in Parkland, Florida, en verwondde hij er nog een twintigtal. Over wapens en het huidige beleid werd uiteindelijk met geen woord gerept. Een wetsvoorstel dat zegt dat porno gevaarlijk is voor de gezondheid, passeerde wel de revue.

Harteloos

Een regelrechte schande, verklaarden de Democraten achteraf. "Al toont het perfect aan wat voor de Republikeinen anno 2018 een prioriteit is: tijd verliezen. Met een debat en een wet waarin staat dat porno gevaarlijk is. Ondertussen lukt het ons maar niet te debatteren en een wet te stemmen over wapenverkoop." Die willen de Democraten zo snel mogelijk aan banden leggen, maar de Republikeinen willen niet mee. "Zeer triestig", klinkt het nog. "Want de schietpartij in Florida vraagt om een buitengewone actie."

Het Huis stemde de motie over wapenverkoop binnen de drie minuten helemaal omlaag terwijl overlevenden van de schietpartij vanaf de galerij van het Capitool toekeken. "Het was zo hartverscheurend om te zien hoeveel namen er op het scherm verschenen van mensen die onmiddellijk 'nee' hadden gedrukt toen het onderwerp aan bod kwam", vertelde Sheryl Acquaroli, 16-jarige leerling van de school in Florida. "Harteloos. Vandaag was de kans om er iets aan te doen, maar neen. Als er binnenkort nog een mass shooting plaatsvindt, zal het hún fout zijn."

Ziektes

Minder dan een uur later kwam een wetsvoorstel over porno dus wel aan bod. Het argument van de Republikeinen: het kijken ernaar kan leiden tot zowel "mentale als fysieke" aandoeningen, en "afwijkend of problematisch seksueel gedrag". Al bestaat er vooralsnog geen wetenschappelijke consensus over het positieve of negatieve effect van porno.

De Democraten reageerden misnoegd. "Porno als gezondheidsrisico is belangrijker om aan te pakken dan het vuurwapengeweld," vertelde een van hen aan Associated Press. "Ik begrijp de politiek niet, om eerlijk te zijn. Ik ben me er niet van bewust dat er meer kiezers zijn die elke nacht hun slaap laten en piekeren over de gevaren van porno dan dat er burgers zijn die zich zorgen maken over wapengeweld."