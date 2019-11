Hele wijk kleurt roze na misser blusvliegtuig “Het kan nog maanden duren vooraleer alle branden in Australië onder controle zullen zijn” KVE

12 november 2019

17u34

Bron: New Zealand Herald, The Guardian, News.com.au 0 Australië De bewoners van Turramurra, een noordelijke voorstad van Sydney, keken raar op toen een roos goedje hun hele wijk plots een flashy kleur gaf. Een vergissing van een blusvliegtuig, zo bleek achteraf.

De vele bosbranden in het zuidoosten van Australië hebben ook Sydney bereikt. Plaatselijke media meldden dat enkele branden zijn uitgebroken, vooral aan de zuidrand en aan de noordrand van de metropool waar erg veel natuurgebieden zijn. De brandweer werkt met man en macht om het vuur onder controle te krijgen. Blusvliegtuigen besproeien op bedreigde plaatsen de natuur met een brandwerende rood-roze vloeistof.

Zo ook dus in Turramurra. Alleen kwam het goedje niet helemaal op de juiste plek terecht. “We hadden een noodsituatie in dat gebied en we hebben meteen een blusvliegtuig ernaartoe gestuurd om de verspreiding van het vuur af te remmen en zo de brandweerlieden op het terrein bij te staan”, verklaarde Shane Fitzsimmons van de brandweer van New South Wales. “Alleen hebben we niet het gewenste gebied getroffen, maar ook een weg en huizen in de buurt. Hierdoor zijn woningen en auto’s en hele eigendommen nu roze gekleurd.”

Onfortuinlijke bewoners die zich zorgen maken over de ongevraagde verfbeurt, probeerde Fitzsimmons gerust te stellen. “De roze kleur is gewoon een kleurstof die aan het brandwerende product is toegevoegd zodat we goed kunnen zien waar het terechtkomt. Het gaat om een vloeistof op basis van fosfaat die zal wegspoelen tijdens een regenbui.”

Bewoners die daar niet willen op wachten, kunnen zelf aan de slag aan de hand van richtlijnen die de brandweer op haar website zal publiceren. En ook de brandweerlieden helpen een handje.

“Vuur zal nog maanden woeden”

De chef van de brandweer in New South Wales is echter somber over de vooruitzichten. Volgens Fitzsimmons kan het nog maanden duren vooraleer alle branden onder controle zullen zijn.

“Een enorm gebied heeft vuur gevat en staat nog steeds in brand”, aldus Fitzsimmons. “Het zal nog dagen, weken, zelfs maanden duren vooraleer het vuur overal is gedoofd. Bovendien is de weersvoorspelling helemaal niet gunstig met bovengemiddelde temperaturen en weinig regenval. En de zomer moet nog beginnen.”

In heel de zuidoostelijke deelstaat New South Wales woeden tientallen bosbranden, aangewakkerd door droogte, hitte en harde wind. Er zijn door het vuur al drie mensen om het leven gekomen en circa 150 panden verwoest. Duizenden inwoners zijn geëvacueerd.

