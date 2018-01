Hele wereld wil schandaalboek over Trump lezen: al meer dan miljoen exemplaren besteld TT

17u26

Bron: The Guardian 2 REUTERS De boekverkoop van Fire and Fury: Inside the Trump White House loopt, mogelijk ook dankzij Trumps tirades ertegen, als een trein. In heel wat boekenwinkels in de VS is het schandaalboek voorlopig niet meer te krijgen en kan de uitgever niet volgen met drukken. Ook bij ons is de interesse groot, ook al verschijnt het boek pas over enkele weken.

Advocaten van de president hebben al aanvragen ingediend om het boek te verbieden, maar die dreigementen en de immense media-aandacht ervoor hebben de verkoop alleen nog maar doen toenemen, lijkt het. In het boek doet auteur Michael Wolff saillante details over Donald Trump uit de doeken, zoals het feit dat hij zich om half 7 's avonds al zou terugtrekken op zijn slaapkamer met cola-light, cheese burgers en drie televisies.

Het boek zou normaal pas verschijnen, maar de releasedatum werd door de grote vraag vervroegd naar vorige week vrijdag. In veel fysieke boekenwinkels was Fire and Fury vrijdag al meteen uitverkocht, hoewel er voor de hele VS 150.000 exemplaren voorzien waren. Elke dag komen er nieuwe boeken aan, die telkens opnieuw snel uitverkopen, zeggen een aantal boekenwinkels aan The Guardian.

Getty Images

"Er komen geen excuses"

Uitgever Henry Holt heeft nu in totaal al bestellingen binnengekregen voor meer dan 1 miljoen boeken, aldus The New York Times. Tegelijkertijd zijn er al "honderdduizenden" e-books verkocht, en meer dan 100.000 audioboeken. De advocaten van de uitgever antwoordden gisteren aan Trumps advocatenteam dat ze niet van plan zijn te stoppen met het verspreiden van het boek. "Dat zal niet gebeuren, en er zullen ook geen excuses komen. Jullie brief lijkt enkel bedoeld om legitieme kritiek het zwijgen op te leggen. Als de president bepaalde beweringen wil weerleggen, dan heeft hij daar het grootste platform van de wereld voor."

Het boek staat bovenaan de meest verkochte boeken bij Amazon, de wachttijden voor de hardcoverversie loopt op tot meer dan twee weken.

Ook bij Bol.com bij ons doen de bestellingen het al bijzonder goed, klinkt het.

Op dit moment zijn er enkele duizenden boeken (e-book, hardcover en paperback opgeteld) verkocht in België en Nederland via Bol.com. Dit aantal is voor een internationale titel aanzienlijk", klinkt het bij de webwinkel.

De boeken worden in ons land op 25 januari geleverd.

Getty Images

AP