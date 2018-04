Heldhaftige man vangt kogel op voor vrouw tijdens schietpartij: "Hij zou voor iedereen zijn leven opofferen" TTR

Bron: Lovewhatmatters, WREG 1 Een Amerikaanse man is de held geworden van Trumann in de staat Arkansas nadat hij het leven van een - voor hem onbekende - vrouw redde. De vrouw werd afgelopen zondagavond lokale tijd beschoten door haar ex-vriend, Gabe Urrabazo, op de parking van een supermarkt in Trumann. De Amerikaan twijfelde geen moment en redde de vrouw van een gewisse dood.

Zondagavond ging de Amerikaanse Robert Highfill naar de supermarkt, die vlak in de buurt van zijn woonplaats in Trumann ligt. Op de parking werd hij opgeschrikt door Gabe Urrabazo die met een wapen zwaaide en zijn ex-vriendin, een winkelbediende, bedreigde met de dood. Robert probeerde de dolgedraaide man te kalmeren, maar tevergeefs. Gabe richtte het wapen op zijn ex-vriendin en opende het vuur.

De moedige Robert zette op dat moment zijn eigen lichaam in als schild om het leven van de vrouw te redden. Hij raakte daarbij zwaargewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij niet veel later overleed. De ex-vriendin van de schutter raakte door de moedige daad van Robert niet gewond.

Een winkelmedewerker die alles zag gebeuren, kon de politie verwittigen. “Het is zo verschrikkelijk. Er zijn gewoon woorden voor”, vertelt ze. Uiteindelijk arresteerden de agenten de schutter zonder geweld te gebruiken. Gabe Urrabazo wordt beschuldigd van moord. Over zijn motief is voorlopig nog niets bekend. (Lees verder onder de foto.)

De familie en de inwoners van Trumann prijzen de man als een held. Roberts vrienden herinneren hem vooral als een moedig man. “Hij zou het voor iedereen gedaan hebben, overal en altijd. Zo was hij gewoon. Robert is een held”, zegt Brandon McClaughlin, die net zoals Robert in Trumann opgroeide.

“We krijgen veel berichten van mensen die zeggen hoe geweldig ze Robert vonden”, vertelt een familielid van de overleden man. “Ze zeggen dat hij altijd een lach op zijn gezicht had.” Zijn drie kinderen en echtgenote kunnen het niet geloven dat hun geliefde is gestorven. "We missen hem ontzettend."