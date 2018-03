Heldhaftige hond redt verdwaalde jongen (10) in de Pyreneeën Frank Renout & TTR

02 maart 2018

13u54

Bron: AD.nl 9 Politiehond Hoock is dezer dagen dé grote ster in Frankrijk. De 5-jarige hond staat in de krant, verschijnt op nieuwssites en is kwispelend op televisie. Hij is er in geslaagd een jongetje van 10 jaar terug te vinden. De jongen was verdwaald op ongeveer 1000 meter hoogte in de Franse Pyreneeën.

Afgelopen dinsdag ging het jongetje met zijn vader en zus een wandeling maken op Mont de Gez, niet ver van Lourdes. De familie was er op vakantie. Op de terugweg van de wandeling wilde de jongen een spelletje doen. "Wie het eerst beneden is bij de auto", riep hij, waarna hij wegrende.

Maar toen zijn vader en zusje daar aankwamen, was hij spoorloos. Dat was half vier ’s middags. De vader ging op zoek naar zijn vermiste zoon. "Ik ben gaan lopen, lopen, lopen. Maar in je eentje is dat best moeilijk", vertelde hij.

Speurhonden

Na twee uur was er nog steeds geen spoor van zijn zoon en schakelde hij de politie in. Zo’n 25 agenten startten een zoekactie, ondersteund door een helikopter en speurhonden, maar zonder succes.

Het werd avond, het was 5 graden onder nul en er was sneeuw voorspeld. Toen werd versterking gevraagd. Politieman Hervé Sarthe meldde zich, samen met zijn zwarte labrador Hoock. Het was inmiddels donker. "Ik heb de vader gevraagd om kleren van de jongen in een zak te doen, zodat de hond er aan kon ruiken", aldus Sarthe. "Toen zijn Hoock en ik naar de plek gelopen waar de jongen voor het laatst was gezien. Dat was zo’n 300 meter onder de top van de berg." Tot verbazing van de agent wilde zijn hond de berg verder oplopen. "Maar daar hadden mijn collega’s al de hele tijd gezocht." Sarthe liet de hond daarom opnieuw aan de kleren ruiken, maar Hoock wist het zeker: hij wilde die berg op.

De beklimming begon. Om half 11 ’s avonds stopte de hond. En daar lag het jongetje, slapend tegen een boom. Hij bleek uitgeput maar was tot ieders verbazing slechts licht onderkoeld en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Weg kwijt

De jongen bleek een verkeerd pad te hebben genomen en was toen de weg kwijt geraakt op de beboste berghelling. Uiteindelijk ging hij onder een boom liggen. "Ik had overal pijn, vooral in mijn benen", vertelde hij op de lokale televisie. "Het was ijskoud, ik kon niet meer bewegen. Ik wilde wel lopen, maar ik had zulke koude voeten dat het gewoon niet ging."

De dag na zijn redding werden het jongetje en Hoock nog even herenigd, onder het toeziend oog van de pers. De jongen deed met trillende stem zijn verhaal, de labrador rende vrolijk rond, niet wetend dat zijn snuit inmiddels overal in Frankrijk te zien was.