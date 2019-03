Heldhaftige Franse piloot overleden die weigerde passagiers achter te laten toen toestel gekaapt werd KVDS

27 maart 2019

17u58

Bron: BBC, Daily Mail 0 Buitenland In Frankrijk is piloot Michel Bacos (95) overleden. De man werd wereldberoemd in juni 1976, toen het vliegtuig waarmee hij van Tel Aviv naar Parijs vloog gekaapt werd door terroristen. Ze dwongen hem naar Oeganda te vliegen en wilden hem daar vrijlaten, maar hij weigerde om zijn passagiers aan hun lot over te laten. Daarvoor kreeg hij later de hoogste Franse onderscheiding.

Het was een groep van twee Palestijnen en twee Duitsers die de controle over het vliegtuig van Air France met zijn 260 passagiers overnamen, net na een tussenlanding in Athene. Ze dwongen Bacos onder bedreiging van geweren naar Benghazi in Libië te vliegen en – nadat er bijgetankt was – naar Entebbe in Oeganda. Daar werden ze op de luchthaven opgewacht door Oegandese militairen.

Losgeld

De gijzelnemers eisten de vrijlating van 54 militanten en 5 miljoen dollar losgeld. Iedereen die niet Israëlisch was, kreeg de kans om te vertrekken. Zo ook piloot Michel Bacos, maar die weigerde om het toestel te verlaten. Zijn passagiers achterlaten was voor hem “ondenkbaar”, zo zei hij. Ook de crew van Bacos mocht gaan, maar ook die besloot – unaniem – om te blijven.





Bacos ontpopte zich vervolgens tot aanspreekpunt in de onderhandelingen met de kapers. “Hij was een rolmodel”, vertelt Benny Davidson, de jongste gijzelaar. “Als iemand iets nodig had, sprak hij de gijzelaars aan. Hij gedroeg zich voorbeeldig, ook al brak de hel los rondom hem.” (lees hieronder verder)

Vijf dagen lang werden 12 bemanningsleden en 94 passagiers gegijzeld gehouden in een terminal van de luchthaven. Tot ze bevrijd werden bij een onverwachte raid van 100 Israëlische commando’s.

Twee gijzelaars lieten het leven toen de gijzelnemers het vuur op hen openden. Ook de leider van de Israëlische commando’s stierf. Hij was de broer van huidige Israëlisch premier, Benjamin Netanyahu. Een derde gijzelaar stierf later in het ziekenhuis.

Gijzelnemers

Ook de gijzelnemers overleefden het niet, net als 45 Oegandese militairen.

Bacos werd onthaald als een held en kreeg later onder meer de hoogste onderscheiding van Frankrijk: de Nationale Orde van het Legioen van Eer. Zijn bemanning werd onderscheiden met de Franse Nationale Orde van Verdienste.

Bacos overleed gisteren in de Zuid-Franse kustplaats Nice.

