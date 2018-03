Heldhaftige Franse agent was logebroeder én diep katholiek jv

Bron: Le Figaro, SudOuest 1 Luitenant-kolonel Arnaud Beltrame nam vrijdag in de supermarkt in Trèbes de plaats in van een gegijzelde kassierster. IS-terrorist Radouane Lakdim liet daarna ook de andere gijzelaars gaan, maar Beltrame zelf, die wou hij koudweg afmaken. De 44-jarige agent vocht voor zijn leven, maar stierf zaterdag. Hij laat een vrouw, twee broers en zijn mama achter. Heel Frankrijk eert hem als een ware held, inclusief de priester die het huwelijk van Beltrame binnenkort zou inzegenen én de loge waarvan hij lid was.

De heldendaad van Arnaud Beltrame is bekend. Volgens zijn broer wist Arnaud maar al te goed dat hij geen kans zou maken tegen terrorist Radouane Lakdim. Het belette hem niet zich vrijwillig op te offeren om het leven van anderen te sparen. Beltrame werd daarvoor postuum overladen met lof, tot vanuit het Witte Huis toe. Zijn moeder beschrijft hem als een "loyale, altruïstische en gepassioneerde doorzetter". Ze wist meteen dat het om haar zoon ging, toen ze hoorde dat een luitenant-kolonel zwaargewond was geraakt. "Dat maakte deel uit van zijn karakter, van zijn inzet, van de man die hij was. En er hadden zich al gelijkaardige situaties voorgedaan."

Arnaud Beltrame werd geboren op 18 april 1973 in Etampes, op een uur van Parijs, als oudste van drie zonen van twee verplegers. Hij overleed op een zucht van zijn 45ste verjaardag en van zijn kerkelijk huwelijk. Beltrame trouwde op 27 augustus 2016 in het Zuid-Franse Vinassan, nabij Narbonne, met dierenarts Marielle Vandenbunder. Maar het religieuze huwelijk zou op 9 juni plaatsvinden in Bretagne, waar Nicolle Nicolic, de mama van Arnaud Beltrame, woont. Beltrame zou zich rond 2008 op zijn 33ste bekeerd hebben tot het katholicisme. Zijn vrouw Marielle is diepgelovig. De agent ontving vrijdagavond nog de ziekenzalving en de apostolische zegen. Hij was toen niet meer bij bewustzijn.

Vrijmetselaar

De agent was ook vrijmetselaar en lid van de Loge Jérôme Bonaparte à l'Orient de Rueil-Nanterre. La Grande Loge de France eerde ook al haar broeder, die "als een held is heengegaan".

Beltrame maakte in 2003 deel uit van de antiterrorisme-eenheid Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN). Op missie in Irak moest hij onder meer een Franse burger, bedreigd door terroristen, veilig ontzetten. Daarna werkte hij onder president Nicolas Sarkozy bij de Garde républicaine. In 2010 kwam hij aan het hoofd van de gendarmerie in Avranches te staan. Vervolgens trok hij naar Parijs om raadgever van de secretaris-generaal van het ministerie van Ecologie te worden onder Ségolène Royal. Sinds augustus vorig jaar werd hij, na zijn promotie tot luitenant-kolonel, overgeplaatst naar de gendarmerie van het departement Aude. Om dichter bij zijn geliefde te zijn. Arnaud Beltrame werd er de nummer drie. Zijn moeder dacht dat hij na vroegere gevaarlijke opdrachten "veilig" zou zijn in de Aude. "Het verrast mij dat het daar gebeurd is."