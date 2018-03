Heldhaftige agent nam vrijwillig plaats in van gijzelaar en hielp met openliggende telefoon gijzeling op te lossen KVDS

23 maart 2018

16u48

Tijdens de gijzeling in een supermarkt in het Zuid-Franse Trèbes heeft een agent vrijwillig de plaats ingenomen van een gijzelaar. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb gezegd tijdens een persconferentie. "Ik prijs de moed van de luitenant-kolonel, hij is een echte held", klonk het.

Veel is er nog niet bekend over de betrokken agent (45). Wel dat hij uiteindelijk alleen overbleef met de gijzelnemer. De agent liet zijn mobiele telefoon aanstaan, waardoor de ordediensten buiten mee konden volgen wat zich in de supermarkt afspeelde.

Schot

Toen de politiediensten binnen plots een schot hoorden, vielen ze meteen het gebouw binnen. Daarbij werd dader Redouane Lakdim (26) doodgeschoten. De heldhaftige agent is zwaargewond, maar over de omstandigheden is nog niets bekend. (lees hieronder verder)

Lakdim had vanmorgen in Carcassonne een wagen gestolen. Hij verwondde de chauffeur en doodde een passagier. Vervolgens schoot hij vanuit die wagen op vier joggende agenten van de nationale politie. Eén agent raakte gewond aan de schouder.

Achtervolgd

Achtervolgd door de politie vluchtte Lakdim daarna richting Trèbes en hij verschanste zich rond 11 uur in de supermarkt Super U. Daar doodde hij twee mensen, naar verluidt iemand die in de slagerij werkte en een klant. De ongeveer twintig aanwezige klanten werden een tijdlang gegijzeld, maar werden even na de middag vrijgelaten. In ruil voor een agent.

Iets voor 15 uur werd hij door de ordediensten doodgeschoten. De dader werkte alleen, zo zei Collomb nog.