Heldhaftige agent die vrijwillig plaats innam van gijzelaar, sterft aan verwondingen KVDS lva

23 maart 2018

16u48

Bron: Belga, BFM.TV, Le Parisien, Ouest France 686 Agent Arnaud Beltrame (45), die tijdens de gijzeling in een supermarkt in het Zuid-Franse Trèbes vrijwillig de plaats innam van een gijzelaar, is gestorven aan zijn verwondingen. Dat bevestigt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb via Twitter. Beltrame speelde een cruciale rol in het oplossen van de gijzeling en gaat als held de geschiedenis in.

"Luitenant-kolonel Arnaud Beltrame is van ons heengegaan. Gestorven voor het vaderland. Frankrijk zal nooit zijn heldendaad, moed en opoffering vergeten", tweette Collomb. De minister uitte ook zijn steun aan de familie en naasten van de man en aan de collega's van de rijkswacht van het departement Aude.

De 45-jarige officier laat een vrouw na.

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.

Mort pour la patrie.

Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.

Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a Gérard Collomb(@ gerardcollomb) link

De 45-jarige luitenant-kolonel van de politie van Aude, Arnaud Beltrame, was als één van de eersten ter plaatse bij het incident. Hij kon met de 25-jarige gijzelnemer Redouane Lakdim onderhandelen dat hij de plaats innam van een gijzelaar. Volgens sommige bronnen zou Lakdim zelfs meerdere gijzelaars hebben vrijgelaten in ruil voor Beltrame. Eenmaal in de supermarkt liet de agent zijn mobiele telefoon aan staan, zodat zijn collega’s buiten mee konden volgen wat er zich binnen allemaal afspeelde.

Schot

Toen de politiediensten binnen plots een schot hoorden, vielen ze meteen het gebouw binnen. Daarbij werd dader Redouane Lakdim doodgeschoten. De heldhaftige agent raakte zwaargewond. Hij werd in allerijl met de helikopter overgebracht naar het ziekenhuis van Carcassonne en is daar uiteindelijk overleden.

De Franse president Emmanuel Macron loofde de agent meteen nadat hij gewond raakte: "Hij redde levens en vecht momenteel voor het zijne. Onze gedachten zijn bij hem en zijn familie." (lees hieronder verder)

Beltrame was de nummer drie bij de politie van Aude. Op 13 december vorig jaar leidde hij nog een politie-oefening in Carcassonne, die griezelige gelijkenissen vertoont met de gijzeling van vandaag: een massamoord in een supermarkt. De Frranse krant La Dépêche du Midi was er toen bij.

De man stond eerder al aan het hoofd van de politie van Avranches, van augustus 2010 tot juli 2014. Daarna ging hij aan de slag op het ministerie van leefmilieu, waar hij de samenwerking tussen het kabinet en de politie moest stroomlijnen. De man was ridder van het Légion d'Honneur sinds mei 2012 en was in augustus 2016 benoemd tot luitenant-kolonel.

Eerbetoon

De eerbetonen aan de agent stromen intussen binnen, onder meer op Twitter. "Ik zal hem voor de rest van mijn leven bewonderen voor zijn moed", klinkt het. "Wat een moed en heldhaftigheid."

(lees hieronder verder)

Malheureusement 😢le Colonel Arnaud Beltrame 🇫🇷 nous a quitté 😢🙏via le Ministre de l'Intérieur , Gérard Collomb #Pensées à ses collègues de la @Gendarmerie sa maman et sa femme , quelle triste nouvelle , PAIX A SON ÂME 🙏UN HEROS 🎖️ pic.twitter.com/Dj3ycNb6lg Nathalie Rochefort(@ NathalieRoch) link

Dader Lakdim had vanmorgen in Carcassonne een wagen gestolen. Hij verwondde de chauffeur en doodde een passagier. Vervolgens schoot hij vanuit die wagen op vier joggende agenten van de nationale politie. Eén agent raakte gewond aan de schouder.

Achtervolgd door de politie vluchtte Lakdim daarna richting Trèbes en hij verschanste zich rond 11 uur in de supermarkt Super U. Daar doodde hij twee mensen, naar verluidt iemand die in de slagerij werkte en een klant. De ongeveer twintig aanwezige klanten werden een tijdlang gegijzeld, maar werden even na de middag vrijgelaten. In ruil voor een agent.

Iets voor 15 uur werd hij door de ordediensten doodgeschoten. De dader werkte alleen, zo zei Collomb nog.