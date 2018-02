Heldenbegrafenis voor Nederlander die Koerden hielp tegen IS Cyril Rosman

28 februari 2018

12u12

Bron: AD.nl 4 "Hij zal voor altijd bij ons zijn, als een ster die op een dag in het hart van de vijand zal steken." Met gezwollen woorden en een heldenbegrafenis hebben Koerdische YPG-strijders gisteren hun omgekomen Nederlandse medestrijder Sjoerd H. begraven.

"Hij kwam hier om te vechten voor de vrijheid van de mensen in Noord-Syrië. Hij brak met ons de rug van IS in Raqqa en hij achtervolgde de terroristen langs de Eufraat totdat hij martelaar werd bij de stad Deir ez-Zor", zei een woordvoerder van de YPG tijdens de begrafenis van H. en een andere omgekomen YPG'er in de plaats Derik, in het uiterste oosten van Syrië, vlak bij de grenzen met Turkije en Irak. "Zijn hart is nu bij ons en zijn familie is nu onze familie."

Sjoerd H. kwam, volgens de Koerden, op 15 februari om het leven door een autobom. Dat zou zijn gebeurd bij Deir ez-Zor waar de Koerden soms nog strijd leveren tegen achtergebleven IS'ers. De Turkse krant Sabah schreef dat dat niet klopt en dat de Nederlander om het leven kwam bij de plaats Afrin, waar de Koerden en het Turkse leger met elkaar in gevecht zijn. De Turken zien de YPG als een verlengstuk van de PKK, de Turks-Koerdische organisatie die op de Europese terreurlijst staat. De YPG gebruikt ook vlaggen met daarop een portret van PKK-leider Öcalan.

Van Oekraïne naar Syrië

Sjoerd H., die in het strijdgebied de naam Baran Sason gebruikte, groeide op in de regio Eindhoven en op de Zuid-Hollandse eilanden. Hij reisde in 2017 naar Koerdistan om zich aan te sluiten bij de YPG. Daarvoor verbleef hij enige tijd in Oekraïne, waar hij vocht aan de kant van een rechtse militie tegen de Russisch-gezinde separatisten. Hij vertelde vorig jaar aan het AD door te zijn gereisd naar Syrië omdat hij vond 'dat die oorlog meer betekenis had'. "Die oorlog gaat om macht, hier gaat het om vrijheid”, zei hij toen. Nabestaanden van hem in Nederland stellen dat 'hij thuiskwam bij de Koerden, hij heeft zijn leven voor hen gegeven.'

De Nederlander is niet de enige Europeaan die zich bij de Koerden heeft aangesloten en niet de eerste die in de strijd is gesneuveld. Inlichtingendiensten schatten dat er tussen de 100 en 400 Europeanen meevechten met de Koerden. Een bataljon met Europeanen zou zich na de strijd tegen IS hebben verplaatst naar de regio Afrin, waar het Turkse leger eerder dit jaar Koerdisch gebied is binnengevallen.

IS-strijders

Gesneuvelde strijders worden uitgebreid herdacht op Koerdische websites. Dat gebeurt op een vergelijkbare manier waarop IS enkele jaren geleden omging met Europese jihadisten die zich bij de terreurgroep hadden aangesloten en omkwamen. Ook zij werden in woord en beeld herdacht. Sinds IS aan de verliezende hand is, gebeurt dat minder. Er zijn zeker 280 Nederlanders die zich hebben aangesloten bij jihadistische groepen in Syrië en Irak. Veel achtergebleven families in Nederland weten niet of de Syriëgangers nog in leven zijn.