Held van Ground Zero is begraven

Luis Alvarez, de voormalige politie-inspecteur die ijverde voor een financiële tussenkomst in de ziektekosten van hulpverleners van 9/11, is vandaag in New York begraven. Alvarez was een van de duizenden hulpverleners die ziek werd van de giftige stoffen die vrijkwamen na de terreuraanslagen. Twee weken geleden kreeg hij nog een staande ovatie in het Amerikaanse Congres na een emotioneel betoog. Alvarez stierf op 53-jarige leeftijd.