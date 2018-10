Held redt peuter uit zinkende auto in Nederland: “Dat meisje móest eruit” Rianne de Zeeuw

29 oktober 2018

17u10

Bron: AD.nl 0 Voor de Nederlandse oud-marinier Ron van Bodegom Smith was het nooit ‘de vraag’ of hij de sloot in moest springen om een 3-jarig meisje uit een zinkende auto te halen. Hij deed het gewoon. “Dat meisje moest eruit. Dat was het enige wat door mijn hoofd ging.”

De Nederlander reed vanmiddag door de Thorbeckestraat in Naaldwijk toen hij een auto in het water zag liggen. Een vrouw stond in paniek langs de kant. “Ik ben omgekeerd om te kijken wat er aan de hand was. Toen bleek dat een meisje van drie op de passagiersstoel zat. Haar beentjes waren al nat. De ramen zaten dicht en ze kon ze niet zelf open doen. Ik kreeg in eerste instantie ook geen contact met het meisje. Ze reageerde alleen op haar moeder. Ik ben snel naar de andere kant van het water gerend en heb me uitgekleed. In mijn onderbroek ben ik het water ingegaan”.



“Het enige wat ik wat ik dacht was: ‘dat meisje moet eruit’. Ik probeerde een deur van de auto open te doen, maar toen liep het water zo snel de auto in, dat ik hem snel weer dicht deed. Er moest een raam kapot. Toen de politie aankwam, gooiden ze een ruitentikker. Maar het ijzer daarvan ging kapot. Uiteindelijk heb ik met mijn vuist de ruit kapot geslagen.”

“Wat als het water al tot haar keel stond?”

Niet veel later kreeg hij het meisje uit de auto en kon hij haar veilig aan de kant brengen, met de hulp van een agent. Ron hield er een paar sneetjes aan zijn hand en benen aan over. Hij kijkt bescheiden en nuchter terug op zijn reddingsactie. “Natuurlijk wil je niet denken aan wat er nog meer had kunnen gebeuren. Wat als het water al tot haar keel stond? Het is gelukkig goed afgelopen.”

Hoe de auto in het water terechtkwam, is niet helemaal duidelijk. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de moeder kort daarvoor uit de auto was gestapt, toen die plots in beweging kwam. Of de moeder zelf de handrem was vergeten of het meisje al spelend iets heeft gedaan waardoor de auto bewoog, is nog niet duidelijk. Het kindje is oké.

In de #Thorbeckestraat in #Naaldwijk is een auto te water geraakt. Een voorbijganger heeft samen met een agent een meisje van 3 uit de auto gehaald. Bestuurder is ook uit de auto. pic.twitter.com/cKAT6kCMfZ Redactie Regio15.nl(@ regio15) link

