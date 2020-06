Held: buschauffeur stopt als oud dametje wordt overvallen en grijpt in Jedidja Tack

15 juni 2020

18u51

Bron: Daily Mail 50 Een Hongaarse buschauffeur heeft een heldendaad verricht en kon verhinderen dat een oude dame overvallen werd.

Buschauffeur Károly volgt zijn dagelijkse route wanneer hij plotseling een bejaarde dame opmerkt die zichzelf probeert te verdedigen met haar wandelstok tegen een overvaller. De alerte chauffeur aarzelt niet en zet zijn voertuig aan de kant. Hij stapt uit en duwt de overvaller weg die probeert de dame te bestelen. De dappere Károly slaagt in zijn opzet en jaagt de man weg. Hij wacht nog even tot de overvaller volledig uit het zicht verdwenen is alvorens hij de dame meeneemt op zijn bus en haar veilig en wel thuisbrengt.

Gelukkig komt het vrouwtje er enkel met de schrik van af. De overvaller is intussen geïdentificeerd door de politie en gearresteerd. Het voorval vond plaats in Miskolc, een stad in het noordoosten van Hongarije.