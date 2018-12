Held (108) die meer dan 350 Joodse kinderen redde tijdens WOII, is niet meer ADN

De Franse verzetsstrijder Georges Loinger, die honderden Joodse kinderen in veiligheid wist te brengen tijdens Wereldoorlog Twee, is vrijdag op 108-jarige leeftijd overleden. Hij zou in totaal meer dan 350 kinderen hebben gered.

De Joodse Georges Loinger werd in 1910 geboren in Straatsburg. Toen Wereldoorlog Twee uitbrak, wist hij meteen aan welke kant van de geschiedenis hij wilde staan. Aan de kant van het verzet. Hij werd lid van het Franse verzet en diende in het Franse leger.

Ontsnapt

In 1940 werd hij opgepakt door de Duitsers en naar een gevangenenkamp gebracht. Dankzij zijn atletische bouw, blonde haar en blauwe ogen slaagde hij er een jaar later in enkele Duitsers te verschalken en kon hij ontsnappen uit het kamp.



Hij keerde terug naar Frankrijk en werd lid van de ‘Oeuvre de Secours aux Enfants’ (OSE), een reddingsorganisatie voor Joodse kinderen. Het is toen dat hij zijn heldendaden heeft verricht met enkele spitsvondige ideeën en vooral een portie lef.

Tussen april 1943 en juni 1944 slaagde de OSE erin honderden Joodse kinderen te helpen ontsnappen naar Zwitserland. Georges Loinger alleen bracht minstens 350 kinderen, die hun ouders verloren hadden in de concentratiekampen, in veiligheid.

Voetbal

Onder het mom van een of ander zomerkamp bracht de ‘sportcoach’ verschillende joodse kinderen in groepjes naar de Zwitserse grens, naar een voetbalveld dat daar gelegen was. In een interview eerder dit jaar vertelde Georges hoe hij de bal over de grens gooide en de kinderen riep die te gaan halen. “Ze liepen achter de bal aan en staken zo de grens over.”

Een ander plannetje ging gepaard met een verkleedpartijtje. De Fransman vermomde de kinderen als rouwende mensen en bracht hen naar een kerkhof nabij de grens. Nog even over de muur klimmen en daar was redding, slechts meters verder.

Mijnheer Loinger kreeg verschillende onderscheidingen voor zijn heldendaden. Hij werd 108. “Met hem sterft een uitzonderlijk man wiens gevechten we voor altijd zullen herinneren”, besluit de Foundation for the Memory of the Holocaust in een statement.