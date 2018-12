Hekwerk van 60 kilometer tussen de Krim en Oekraïne opgetrokken AW

28 december 2018

13u38

Bron: Belga 0 Op de grens tussen Oekraïne en het schiereiland de Krim is een grenshek van zo'n zestig kilometer lang opgetrokken. Volgens een woordvoerder van het parlement op de Krim is de omheining noodzakelijk om de bevolking te beschermen tegen de regering in Kiev. Dat meldt het Russische nieuwsagentschap Ria Novosti.

De woordvoerder van de Krim zei nog dat de omheining in het noorden van het schiereiland de veiligheid in het gebied sterk ten goede zal komen. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland, wat de Europese Unie als schending van het internationale recht beschouwt.



In het oosten van Oekraïne vechten pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger al sinds de annexatie een oorlog uit. Daarbij kwamen al meer dan 10.000 mensen om het leven, zo blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties.

