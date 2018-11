Heisa rond Zwarte Piet: onzekerheid of landelijke intocht van Sinterklaas in Nederland wel kan doorgaan ADN

13 november 2018

16u00

Bron: Belga 0 De rechter in Haarlem geeft morgenmiddag zijn oordeel over de landelijke intocht van Sinterklaas in Nederland, nu zaterdag in Zaanstad. De stichting ‘Majority Perspective’ eiste vandaag in kort geding niet een volledig verbod van de intocht, maar wel dat de in haar ogen "racistische'' Zwarte Piet er niet bij is. Advocaten van de gemeente Zaanstad stellen evenwel dat als de rechter de vorderingen toewijst, de hele intocht mogelijk toch niet kan doorgaan.

Advocaat Martijn Langhout van de Nederlandse gemeente zei na afloop dat die kans bestaat, omdat een wijziging op zo'n korte termijn zou kunnen leiden tot veel onduidelijkheid. Bij de intocht zouden dit jaar roetveegpieten met verschillende haardracht verschijnen, zonder rode lippen en oorbellen. Maar voor de stichting is ook de roetveegpiet niet goed genoeg als oplossing.

Naast Zaanstad waren ook de Nederlandse staat, het Commissariaat voor de Media, de NTR, de Kijkwijzer en mediabedrijf Vinke Vision voor de rechter gedaagd. Volgens advocaat Emil Tamas van de stichting dragen zij door de organisatie en medewerking aan de landelijke intocht bij aan “de promotie van racisme en discriminatie van donkere mensen”. Hij haalde eerdere negatieve uitspraken aan van rechters, de kinderombudsman en bestuurders aan over Zwarte Piet. Ook verwees hij naar internationale verdragen tegen racisme die Nederland met de zwarte knecht van Sinterklaas zou overtreden.

De gedaagden zijn het niet eens met de vorderingen, zeker niet op zo'n laat moment. Zo benadrukken de advocaten van Zaanstad dat er in de aanloop naar de intocht veelvuldig overleg is geweest over Zwarte Piet en dat die figuur ook anders is dan voorheen.

De publieke omroep NTR stelde dat de verandering geleidelijk is ingezet, luisterend naar het maatschappelijk debat.