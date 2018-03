Heisa rond traditioneel carnavalsbal in Duinkerke waar iedereen zich zwart schildert FT

10 maart 2018

19u21

Bron: Le Figaro & Le Monde 0 In Duinkerke, net over de grens in Frankrijk, vond zaterdagavond het carnavalsbal 'Nuit des Noirs' plaats. De deelnemers schilderen zich dan zwart, een traditie die al vijftig jaar in stand wordt gehouden. Verschillende organisaties wilden dat het feest dit jaar geannuleerd werd wegens "te racistisch", maar daar is niet op ingegaan.

"Carnaval is een feest, een moment om plezier te maken, los van alle debatten en discussies. We nemen onszelf op zo'n moment niet serieus. Carnaval is niet iets dat van buitenaf beoordeeld moet worden", klinkt het bij een van de feestvierders die gisteravond verkleed naar het Kursaal van Duinkerke trokken. De dresscode is eenvoudig: een zwart geverfd gezicht, een lendendoek en een ketting met botten rond de nek. Voor de meeste inwoners is het al vijftig jaar een heerlijke traditie -"een goeie grap" zeggen ze zelf. Anderen spreken van rassendiscriminatie. Antiracismeorganisaties wilden het feest op het laatste nippertje geannuleerd zien en spanden een kort geding aan. De rechter in Lille ging, op de vooravond van het bal, niet in op die eis.

"Hier wordt gelachen met slavernij", klinkt het nochtans bij een van de tegenstanders, Louis-Georges Tin. Hij is vertegenwoordiger bij CRAN of Conseil Représentatif des Associations Noires. "We kunnen om veel dingen lachen, maar niet om álles. Dit kan niet. Er moeten grenzen zijn binnen de maatschappij."

Recht op karikatuur

De controverse rond 'Nuits des Noirs' of 'nacht der zwarten' ontstond eind december, in de nasleep van de heisa rond een verkleedpartijtje van Frans voetbalinternational Antoine Griezmann. Die deelde toen een foto op sociale media waarop hij zwart geschminkt en met een krulpruik stond. De burgemeester van Duinkerke, Patrice Vergriete, reageerde op de heisa met het "recht op karikatuur". En carnaval is nét karikatuur, vindt hij. "We verkleden ons toch ook als vrouw? Mag dat dan ook niet meer?"

Een petitie met voorstanders voor het feest verzamelde 19.000 handtekeningen, een petitie van tegenstanders haalde er 11.500 op. Zij hielden kort een betoging, maar het bleef vreedzaam.