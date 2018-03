Heineken onder vuur voor "racistische" reclame kv

26 maart 2018

23u07

Bron: Business Insider 2 Bierproducent Heineken krijgt in de VS de wind van voren voor een reclamespot voor Heineken Light. Het was Chance the Rapper die het vuur aan de lont stak, door de spot op Twitter "vreselijk racistisch" te noemen.

In de bewuste reclamespot ziet de barman van een strandbar een blanke vrouw die op het punt staat een margarita te drinken. De barman neemt vliegensvlug een Heineken Light en schuift het flesje in haar richting. Het flesje passeert drie mensen - waaronder enkele met een donkere huidskleur - vooraleer het bij de zonnebadende dame belandt. Die neemt een slok en vervolgens verschijnen de woorden "Sometimes lighter is better" (soms is lichter beter, red.) op het scherm.

Op Twitter uitte Chance the Rapper zijn ongenoegen over het spotje: "Ik denk dat sommige bedrijven opzettelijk racistische spotjes publiceren zodat ze meer views krijgen", schreef hij onder andere. Volgers op het sociale netwerk gaven hem al snel gelijk.

I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn’t help by posting about it. But 😂 I gotta just say tho. The “sometimes lighter is better” Hienekin commercial is terribly racist omg Chance The Rapper(@ chancetherapper) link

Het spotje is er eentje in een reeks van drie die Heineken uitbracht voor de "Sometimes lighter is better"-campagne. "Al tientallen jaren ontwikkelt Heineken marketing die aantoont dat er meer is dat ons verbindt dan ons verdeelt", reageerde het bedrijf in een reactie aan Business Insider. "Hoewel we zelf het gevoel hebben dat de reclamespot verwijst naar ons Heineken Light-bier, schoten we tekort. We nemen deze feedback ter harte en zullen deze gebruiken om toekomstige campagnes te beïnvloeden."