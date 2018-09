Heidi groeide op tussen neonazi's: "Ik was als kind een slachtoffer, maar op een gegeven moment werd ik ook een dader" Sterre Lindhout

26 september 2018

15u39

Bron: de Volkskrant 0 In haar boek 'Een Duits meisje' doet Heidi Benneckenstein (25) verslag van haar jeugd tussen neonazi's. "Ik was als kind een slachtoffer, maar op een gegeven moment werd ik ook een dader."

Als meisje van 13 slenterde Heidi Benneckenstein met haar klasgenoten door het Duitse concentratiekamp Dachau, omgebouwd tot museum. Ze verveelde zich. "Ik weet nog hoe het voelde, dat ik niets geloofde van wat mijn leraar stond te vertellen over Joden en andere slachtoffers van de nazi's. Echt, het deed me helemaal niks. Wat kon ik ook anders? Ik was van kleins af aan omringd geweest door mensen die me vertelden dat de Holocaust een leugen was. Dat idee zat in me als een soort muur waarop alle andersoortige informatie afketste."

