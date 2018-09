Heidebrand na rakettest woedt voort, evacuatie twee Duitse dorpen op til LB SDA

21 september 2018

16u11

Bron: AP 0 De autoriteiten in Nedersaksen hebben de heidebrand die twee weken geleden werd veroorzaakt door een rakettest op een militair oefenterrein als ramp erkend. Voor ongeveer duizend mensen, uit twee dorpen in de buurt van Meppen nabij de grens met Nederland, wordt een evacuatie gepland.

De brandweer slaagt er maar niet in de brand te bedwingen, de rook verspreidt zich over bijna 100 kilometer en is zichtbaar op satellietbeelden. Door de situatie als ramp te verklaren, kunnen de lokale autoriteiten hulp van buiten de regio inroepen.

De woordvoerder van het ministerie van Defensie, Jens Flosdorff, noemt de toestand zorgwekkend en excuseerde zich voor gemaakte fouten. Defensieminister Ursula von der Leyen, zal morgen het gebied bezoeken.