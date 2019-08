Heftige beelden: auto rijdt in op demonstranten in Hongkong kv lh

05 augustus 2019

10u51

Bron: Belga, Reuters, The Guardian 2 UPDATE Op Twitter circuleren heftige beelden van een auto die deze ochtend probeerde in te rijden op demonstranten in Hongkong. De betogers omringden de auto en probeerden de bestuurder uit het voertuig te sleuren, maar toch slaagde hij erin door de barricade te rijden. Dat verklaren getuigen aan The Guardian. In Hongkong vond vandaag ook een algemene staking plaats die het openbaar vervoer en de luchthaven trof.

Getuigen verklaarden aan The Guardian dat er deze voormiddag (plaatselijke tijd) een auto door een wegversperring is gereden die was opgezet door demonstranten in de buurt van het Yoho-winkelcentrum in Yuen Long. Volgens sommigen hebben enkele demonstranten de auto beschadigd en “vochten” ze met de bestuurder. Anderen zeiden dat de bestuurder de demonstranten probeerde te bijten. De bestuurder zou ook gewond geweest zijn aan zijn hoofd.

“Plots sloot hij de deur en startte de motor. De demonstranten waren nerveus en probeerden tegen de voorkant van de auto te duwen om te voorkomen dat hij zou vertrekken”, aldus een getuige. “De bestuurder bleef maar versnellen. Het voertuig reed door de barricade en raakte daarbij één persoon.” De gewonde zou afgevoerd zijn naar het ziekenhuis.

Meer dan 100 vluchten geannuleerd

Volgens de organisatoren namen vandaag minstens 24.000 mensen uit 20 verschillende sectoren deel aan de staking vandaag. Er waren verschillende vertragingen bij het openbaar vervoer, omdat betogers treinen en metro’s verhinderden uit te rijden. Betogers verhinderden ook pendelaars om sommige metrostations te verlaten. Op de luchthaven zijn meer dan honderd vluchten geannuleerd. Passagiers moeten controleren of hun vlucht effectief zal vertrekken of niet, klinkt het. Honderden reizigers zitten vast op de luchthaven.

“Zeer gevaarlijke situatie”

De regeringsleidster van Hongkong Carrie Lam heeft het geweld tijdens de betogingen tegen de regering veroordeeld. Dat deed ze vandaag op een persconferentie. De massale demonstraties hebben de “meerderheid van de bevolking in Hongkong” grote “angst” bezorgd, vooral omdat de demonstraties vanochtend op het openbaar vervoer van de stad gericht zijn, aldus Lam.

Lam verklaarde nog dat de protesten “de stad aan de rand van een zeer gevaarlijke situatie” gebracht hebben. “De regering zal resoluut zijn in de ordehandhaving in Hongkong en zal het vertrouwen herstellen”. De manifestanten moeten “nee zeggen tegen chaos en geweld”, klonk het nog.

De voormalige Britse kolonie Hongkong is semiautonoom sinds haar terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Veel van de 7 miljoen inwoners van Hongkong vrezen dat Peking die vrijheden steeds meer inperkt.