Heel Spanje - behalve Tenerife - vanaf vrijdag rode zone kv

02 september 2020

18u57

Bron: Belga 914 Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal vanaf aanstaande vrijdag om 16 uur heel Spanje, met uitzondering van het Canarische eiland Tenerife, beschouwen als rode zone. Alle toeristische en andere niet-essentiële verplaatsingen naar Spanje zullen dan verboden zijn.

Op dit ogenblik zijn grote delen van Spanje al roodgekleurd. Vanaf vrijdagnamiddag geldt dat dus voor het volledige Spaanse grondgebied en nagenoeg alle Spaanse eilanden.

De volgende regio’s zijn op dit ogenblik nog oranje: autonome regio Asturias; autonome regio Estremadure; autonome regio Murcia; autonome regio Valencia; provincies Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga en Sevilla (autonome regio Andalusia); provincies Àvila, León, Palencia, Segovia, en Zamora (autonome regio Castilla y Leon); provincies Albacete, Ciudad Real, Cuenca en Toledo (autonome regio Castilla-La Mancha); provincies Girona en Tarragona (autonome regio Catalonië); autonome regio Galicië; Fuerteventura, Gran Canaria en Lanzarote (autonome regio Canarische eilanden); Ceuta; Melilla in Spanje.



Reizen is momenteel niet toegestaan naar: autonome regio Cantabrië; Autonome regio Aragón; autonome regio Balearen; autonome regio Baskenland; autonome regio Madrid; autonome regio Navarra; autonome regio La Rioja; provincië Almeria (autonome regio Andalusië); provincies Burgos, Soria, Salamanca en Valladolid (autonome regio Castilla y Leon); provincie Guadalajara (autonome regio Castilla-La Mancha); provincies Barcelona en Lleida (autonome regio Catalonië) in Spanje.

Frankrijk

Ook het aantal Franse departementen met een rode kleurcode, wordt vrijdag uitgebreid. Hauts-de-Seine, Val-d’Oise, Loiret, Gironde, Rhône, Var en Guadeloupe worden aan het lijstje toegevoegd. De Kroatische provincies Brod-Posavina en Zadar zullen vanaf vrijdagavond eveneens verboden terrein voor toeristen zijn. Šibenik-Knin en Split-Dalmatië kregen eerder al de kleurcode rood.

De noordoostelijke regio in Bulgarije en Malta zijn dan weer van het lijstje met rode zones en landen verdwenen.

Meer over Albacete

Almeria

Andalusia

Andalusië

Aragón

Asturias

Balearen

Barcelona