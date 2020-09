Heel Spanje - behalve Tenerife - vanaf vrijdag rode zone, Tui stelt reizigers gerust: “Retourvluchten gaan de komende dagen gewoon door” kv KVE

02 september 2020

18u57

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1782 Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal vanaf aanstaande vrijdag om 16 uur heel Spanje, met uitzondering van het Canarische eiland Tenerife, beschouwen als rode zone. Alle toeristische en andere niet-essentiële verplaatsingen naar Spanje zullen dan verboden zijn. “Dat is een behoorlijke streep door de rekening voor ons”, reageert Piet Demeyere, woordvoerder van Touroperator Tui. Maar hij stelt de mensen die nu in Spanje zitten, ook meteen gerust. “Retourvluchten tot en met 9 september gaan al zeker door. Reizigers zullen op het voorziene tijdstip weer naar België kunnen en hoeven daarvoor niets te ondernemen”, bevestigt hij aan onze redactie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op dit ogenblik zijn grote delen van Spanje al roodgekleurd. Vanaf vrijdagnamiddag geldt dat dus voor het volledige Spaanse grondgebied en nagenoeg alle Spaanse eilanden.

En dat is geen goed nieuws voor mensen die een reis naar Spanje hadden gepland of momenteel nog in het land zitten. “Wij respecteren sowieso het advies van Buitenlandse Zaken”, verklaart Piet Demeyere van Tui. “Spanje blijft voor de vliegvakanties veruit de belangrijkste bestemming. Dat is dus een behoorlijke streep door de rekening voor ons. Wij hopen dat die code rood niet te lang zal aanhouden aanhouden.”

17.600 reizigers worden getroffen

Tui heeft op alle Spaanse bestemmingen samen - inclusief Tenerife dat vooralsnog geen code rode heeft gekregen - 6.600 reizigers. “Wij gaan alle vluchten annuleren tot en met 22 september.” Zo’n 17.600 reizigers worden hierdoor getroffen. “Dan gaan we kijken hoe de toestand is. Alle mensen zullen worden verwittigd.”

Morgenvroeg (donderdag) zijn er ook nog vluchten naar Spanje met Tui. Ook die mensen krijgen snel een bericht van de Touroperator. In principe mogen zij nog naar Spanje vertrekken want de code rood gaat pas vanaf vrijdag in, maar de meesten zullen daar niet zo happig op zijn. Mensen die morgen niet willen vertrekken, moeten dat niet aan Tui laten weten. Ze hoeven ook niet op te dagen op de luchthaven. “Wij zullen de reis voor hen kosteloos annuleren of omboeken naar een latere datum. En dat zal ook gebeuren met de afreizen de dagen daarna”, aldus de woordvoerder.

Alle retourvluchten tot en met 9 september gaan dus gewoon door. “Iedereen kan met zijn normale voorziene vlucht terug naar huis. Deze mensen hoeven dus niets te ondernemen. We gaan morgen (donderdag) ook nog bekijken of we onze retourvluchten nog langer laten doorgaan (tot bijvoorbeeld 12 september), maar dat wordt pas later beslist. Die vluchten vertrekken leeg vanuit België en zullen de reizigers in Spanje op het voorziene moment ophalen”, zegt Demeyere.

De volgende regio’s zijn op dit ogenblik nog oranje: autonome regio Asturias; autonome regio Estremadure; autonome regio Murcia; autonome regio Valencia; provincies Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga en Sevilla (autonome regio Andalusia); provincies Àvila, León, Palencia, Segovia, en Zamora (autonome regio Castilla y Leon); provincies Albacete, Ciudad Real, Cuenca en Toledo (autonome regio Castilla-La Mancha); provincies Girona en Tarragona (autonome regio Catalonië); autonome regio Galicië; Fuerteventura, Gran Canaria en Lanzarote (autonome regio Canarische eilanden); Ceuta; Melilla in Spanje.



Reizen is momenteel niet toegestaan naar: autonome regio Cantabrië; Autonome regio Aragón; autonome regio Balearen; autonome regio Baskenland; autonome regio Madrid; autonome regio Navarra; autonome regio La Rioja; provincië Almeria (autonome regio Andalusië); provincies Burgos, Soria, Salamanca en Valladolid (autonome regio Castilla y Leon); provincie Guadalajara (autonome regio Castilla-La Mancha); provincies Barcelona en Lleida (autonome regio Catalonië) in Spanje.

Frankrijk

Ook het aantal Franse departementen met een rode kleurcode, wordt vrijdag uitgebreid. Hauts-de-Seine, Val-d’Oise, Loiret, Gironde, Rhône, Var en Guadeloupe worden aan het lijstje toegevoegd. De Kroatische provincies Brod-Posavina en Zadar zullen vanaf vrijdagavond eveneens verboden terrein voor toeristen zijn. Šibenik-Knin en Split-Dalmatië kregen eerder al de kleurcode rood.

De noordoostelijke regio in Bulgarije en Malta zijn dan weer van het lijstje met rode zones en landen verdwenen.

Meer over Albacete

Almeria

Andalusia

Andalusië

Aragón

Asturias

Balearen

Barcelona