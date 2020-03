Heel Italië in quarantaine gezet: “Je voelt de angst in de lucht hangen” Sven Van Malderen

09 maart 2020

21u24

Bron: Corriere della Sera 264 9.172 besmettingen en 463 Italiaanse doden inmiddels. Nergens ter wereld sterven procentueel zoveel mensen aan het coronavirus als in de laars van Europa. De regering plaatst als tegenmaatregel nu heel Italië in quarantaine. Dat betekent dat inwoners enkel nog verplaatsingen mogen maken voor het werk of in noodgevallen. De sluiting van de scholen en universiteiten wordt verlengd tot 3 april. Ook alle sportactiviteiten -inclusief de wedstrijden in de hoogste voetbalklasse- worden afgelast. “De juiste handeling is thuisblijven om de zwaksten in onze gemeenschap te beschermen”, klinkt het uit de mond van premier Giuseppe Conte. “Onze gewoontes moeten nu veranderen. We moeten allemaal iets opgeven om Italië er weer bovenop te helpen.”

De ziekenhuizen staan voor een enorme uitdaging, zoals mag blijken uit de twee onderstaande foto’s die vanuit Cremona binnensijpelen. De noordelijke regio Lombardije vormt zowat het epicentrum van de corona-epidemie in Italië.

Sommige patiënten liggen op de spoedafdeling op hun buik omdat het zuurstofgehalte in het bloed op die manier zou stijgen. Het onderste deel van de longen, aan de rugzijde, kan dan beter functioneren. In die houding kan het opgehoeste slijm ook makkelijker afgevoerd worden.

In Lombardije en veertien andere Italiaanse provincies werden vandaag al controleposten opgericht. Enkel wie een heel ernstige reden had, mocht de oranje zone nog in of uit. Overtreders riskeren drie maanden celstraf of een boete van 200 euro. De Italiaanse politie controleert de temperatuur van treinreizigers, automobilisten worden aan de kant gezet en krijgen de vraag waar ze precies naartoe rijden.

In verschillende gevangenissen is opstand uitgebroken omdat gedetineerden hun familieleden niet meer te zien krijgen. Huwelijken en begrafenissen moeten uitgesteld worden. Museums, bioscopen, shoppingcentra en skicentra gaan dicht, voor scholen en universiteiten gold die maatregel al eerder. Sommige bars en restaurants zijn wel nog open, op voorwaarde dat klanten minstens een meter afstand van elkaar bewaren. Het openbaar vervoer blijft voorlopig wél operationeel.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte pleitte bij zijn bevolking voor de nodige dosis verantwoordelijkheidszin. “We zijn er ons van bewust dat deze maatregelen ongemakken en opofferingen met zich meebrengen. Er zal zware shocktherapie nodig zijn om onze economie er weer bovenop te helpen. Maar we moeten ons nu met z’n allen verantwoordelijk gedragen. Denk aan de gezondheid van onze geliefden, onze ouders en vooral onze grootouders.”

“Veel mensen die ik ken, zijn gevlucht. Vooral uit Milaan”, vertelt Vincenzo Tosetti. De man is 34 jaar, komt uit Venetië en verdient zijn brood als acteur. “Deze situatie stelt het geduld van alle Italianen op de proef, maar tot hiertoe moet ik toegeven dat we niet geslaagd zijn. Er is al een heuse exodus gebeurd.”

“Je voelt de angst in de lucht hangen”, voegt stadsgenoot Giancarlo (49) toe. “In de herfst werd Venetië getroffen door overstromingen en nu dit...”

Michele Emiliano, het hoofd van de zuidelijker gelegen regio Puglia, stuurde een niet mis te verstane boodschap de wereld in. “Als je uit Lombardije of een van de elf andere provincies in lockdown komt, waag het dan niet om naar Puglia te komen”, klonk het. “Stap af bij het eerstvolgende trein- of busstation. Vlieg niet naar Bari of Brindisi. Maak rechtsomkeer met je wagen. Breng de epidemie niet naar Puglia. Of wil je de longen van je broers, zussen, ouders, nonkels, nichten of grootouders besmetten met dat virus?”

Lees ook: Waarom het coronavirus Italië stevig in zijn greep houdt als “laboratorium van Europa” (+)