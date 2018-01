Heel de wereld lachte hem uit, maar nu krijgt Romes 'toiletborstelkerstboom' toch een tweede leven TT

Bron: Thelocal.it, BBC 3 AFP De kale kerstboom op kerstavond. "De kale", "een gepluimde kip" of "toiletborstel": het waren maar enkele van de koosnaampjes die de officiële kerstboom van de stad Rome had gekregen nadat hij half december al al zijn naalden was kwijtgeraakt en dood werd verklaard. Maar nu de kerstperiode achter de rug is, is er mogelijk toch goed nieuws voor 'de zieligste kerstboom ooit'. Volgens Italiaanse media is er mogelijk een plekje in een museum voor hem gereserveerd.

Hij werd een mikpunt van spot en vooral medelijden, toen de 21 meter hoge boom het amper twee weken na zijn kap in de Dolomieten op zijn nieuwe bestemming op de Piazza Venezia al voor bekeken hield. Voor veel Romeinen stond 'Spelacchio' of 'de sjofele' symbool voor het verval van en de vuiligheid in hun stad.

De stad Rome lanceerde een onderzoek naar de boom, waarvan het transport uit Val di Fiemme toch 48.000 euro had gekost, en kwam tot de conclusie dat hij op zijn honderden kilometers lange tocht richting Italiaanse hoofdstad niet goed was afgedekt.

De boom ging al snel een eigen leven leiden op sociale media, met zelfs een eigen Twitter-account, en zijn populariteit legt hem nu geen windeieren. Volgens Il Messaggero krijgt de boom mogelijk tweede leven in het MAXXI-museum voor moderne kunst. "Ze zeggen dat ze mij in een museum willen zetten. Maak plaats, Caravaggio, tweette 'Spelacchio' tevreden.

Potloden

Zijn plaatsje in de geschiedenis heeft hij sowieso al verdiend. Volgens de Corriere della Sera liggen er verschillende opties op tafel om de boom te redden. Zo zou er een plan zijn om van het hout een huis te maken waar moeders hun kinderen borstvoeding zouden kunnen geven en kunnen verschonen. Ook zou eraan gedacht worden de boom om te vormen in duizenden potloden voor scholen in Rome.

De stad maakt morgen haar plannen bekend op een persconferentie. Tot dan kunnen de Romeinen nog steunboodschappen blijven hangen aan de - kale - takken van de boom. Daar hangen nu al duizenden tekeningen en wensen aan.

