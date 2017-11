Heeft vrouw op schilderij uit 1860 een iPhone met dating-app in haar handen? Tom Tates

Bron: AD.nl 3 Wiki Het schilderij 'De Verwachte'. Een in 1860 vervaardigd schilderij van de Oostenrijkse schilder Ferdinand Georg Waldmüller (1793-1865) gaat momenteel viraal op sociale media omdat er volgens velen een vrouw op staat met in haar handen een iPhone.



Het schilderij met de titel De Verwachte toont een jongeman die in het struikgewas met een roos in zijn hand smachtend zit te wachten op een vrouw die over een bospaadje komt aanlopen. De vrouw lijkt in gedachten verzonken en kijkt naar een rechthoekig voorwerp dat ze met beide handen omklemt.



Het romantische doek hangt een beetje achteraf in een museum in de Duitse stad München waar bezoekers de 'telefoon' onlangs ontdekten. "Dat moet welhaast een tijdreizigster zijn", veronderstellen twitteraars.



De man die de 'smartphone' ontdekte vertelt aan Britse media dat het 'natuurlijk geen mobieltje is'. "Het is frappant hoe we anno 2017 dingen uit een ver verleden anders interpreteren", stelt hij vast. Schertsend: "Het schilderij gaat over een ontluikende liefde dus het zou best kunnen dat de vrouw een dating-app aan het checken is."



Volgens een woordvoerder van de Neue Pinakothek, het museum in München, is honderd procent zeker dat de door Waldmüller geschilderde vrouw geen iPhone in haar handen houdt. "Het is zo goed als zeker een kleine bijbel of een psalmen- of gebedenboekje dat ze meeneemt naar de kerk." Maar ondanks deze verklaring blijven mensen twijfelen. "Dit is het bewijs dat de technologie van mobiele telefoons al meer dan 150 jaar bestaat", twittert iemand hoopvol.

Wiki Detail van het schilderij.

Het is overigens niet de eerste keer dat mensen moderne apparatuur ontdekken in soms eeuwenoude kunst. Op een in 1670 gemaakt schilderij van de Nederlandse kunstenaar Pieter de Hooch zou ook een telefoon staan en op een Grieks grafreliëf uit het jaar 100 voor Christus zelfs iets wat lijkt op een uitgeklapte laptop met aan de zijkant twee usb-ingangen.

Getty/Rijksmuseum Het Griekse reliëf met de 'laptop'.

Getty/Rijksmuseum Het schilderij van Pieter de Hooch.

