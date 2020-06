Heeft vermeende moordenaar van Maddie ook iets te maken met verdwijning van 5-jarige Inga? ADN

05 juni 2020

10u41

Bron: Bild, Volksstimme 26 Christian Brückner, de moordverdachte in de verdwijningszaak rond het Britse meisje Madeleine McCann (3), was in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt toen een ander kindje daar van de aardbodem verdween in 2015. Dat meldt de Volksstimme. Kan hij ook met de verdwijning van de 5-jarige Inga in verband worden gebracht? Sporen wezen destijds in zijn richting, maar het onderzoek naar hem stierf een stille dood.

De al eerder veroordeelde kindermisbruiker uit Braunschweig leefde bijna permanent nabij de Portugese vakantieplaats waar Maddie in mei 2007 verdween. Maar hij zat ook geregeld in Duitsland, waar hij blijkbaar ook een eigendom in Neuwegersleben in Sachsen-Anhalt had.

Kampvuur

In diezelfde Duitse deelstaat verdween op 2 mei 2015 de 5-jarige Inga Gehricke uit Schönebeck. Dat gebeurde tijdens een familieuitje in Wilhelmshof, in een bosgebied van 35 vierkante kilometer ten westen van de stad Stendal. Jarenlang zochten speurders naar sporen, maar ze vonden niets. Inga was verdwenen, net zoals Maddie.



Die zaterdagavond rond 19.45 uur was het blonde meisje met de roze haarspeldjes het bos in gegaan om hout te halen voor een gepland kampvuur. Er waren meerdere kindjes aanwezig, afwisselend gingen ze al spelenderwijs het bos in op zoek naar hout. Maar de kleine Inga kwam nooit meer terug.

Huiszoeking

Volgens de Volksstimme keken de speurders op een bepaald moment in het onderzoek specifiek in de richting van Christian Brückner. Die was ook effectief in Sachsen-Anhalt op het moment van de verdwijning. Zijn huis in Neuwegersleben, op zo’n 90 kilometer van Wilhelmshof, werd in februari 2016 doorzocht. De onderzoekers vonden daar toen een usb-stick met kinderporno. Maar om de een of andere reden werd het spoor niet verder aangeboord.

(Lees verder onder de kaart)



“Weinig ambitieus”

Advocate Petra Küllmei, die de moeder van Inga vertegenwoordigt, vindt dat bijzonder raar. “Slechts een dag voor Inga verdween in Wilhelmshof had hij ook een gedocumenteerde parkeerplaats aan de A2 nabij Helmstedt”, zegt ze. Dat is ongeveer een uurtje rijden van het bos waar Inga verdween. Volgens de Volksstimme had Brückner ook geen alibi voor die 2e mei van 2015.

“Het dossier rond Brückner werd na amper vier weken werk opnieuw gesloten”, voegt advocate Küllmei nog toe. “Ik denk dat dat niet erg ambitieus is.”

