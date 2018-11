Heeft Trump nu gewonnen of niet? Greet De Keyser legt uit

Gunter Van Stappen

07 november 2018

Bron: VTM Nieuws

De Senaat in de VS blijft in handen van de Republikeinen, maar het Huis van Afgevaardigden wordt overwegend democratisch. Zelf spreekt president Trump op Twitter van een geweldig succes, anderen spreken dan weer over een democratische overwinning. Maar wie heeft er nu eigenlijk gewonnen? Greet De Keyser, VTM NIEUWS-correspondente in de VS, geeft tekst en uitleg.