Heeft Trump gelijk als hij in zijn betoog voor grensmuur beweert dat “wielen ouder dan wallen” zijn? jv

11 januari 2019

09u47

Bron: USA Today 0 Het bezoek van president Donald Trump aan de zuidelijke Amerikaanse grens gisteren is zeker niet onopgemerkt voorbijgegaan. Hij beweerde niet alleen dat hij nooit heeft gezegd dat de Mexicanen rechtstreeks voor zijn grensmuur zouden betalen, maar ook dat de uitvinding van het wiel ouder is dan het bouwen van wallen. Het regende meteen gierende reacties op sociale media. Maar had Trump gelijk of niet?

Donald Trump haalde tijdens een meeting in het Texaanse McAllen uit naar de Democraten die hem geen 5 miljard euro gunnen voor de door hem beloofde grensmuur met Mexico. Hij herhaalde een argument dat hij eerder nog al had opgeworpen. “Ze zeggen dat ‘een muur middeleeuws’ is. Wel, dat is een wiel ook. Wielen zijn ouder dan wallen. Ik heb eens goed gekeken naar alle auto’s buiten en vroeg mij af: ‘Hebben ze eigenlijk allemaal wielen?’ Ja hoor, terwijl ik dacht dat het middeleeuws was. Wielen zijn ouder dan muren, wist je dat? Er zijn nu eenmaal dingen die werken. En weet je wat? Een wiel werkt en een muur werkt. Er is niets zoals een muur.”

Moeten we toch eens checken met de feiten, dacht ook USA Today. De nieuwssite herinnert ons eraan dat de muur van Jericho een van de eerste omwallingen rond een vaste nederzetting in onze beschaving is. Jericho, ook de eerste stad ooit genoemd, dateert van de jaren 9000 v.Ch. In die periode werden tevens al muren gebouwd voor een tempel in Urfa in Turkije.

En het wiel? Die belangrijke uitvinding van de mens is gesitueerd rond 3500 v.Ch. Of: enkele duizenden jaren later dan de muur. Eerst was er het potterbakkerswiel in Mesopotamië en pas veel later bedachten mensen dat het wiel ook kon gebruikt worden om transportmiddelen te maken, weet het tijdschrift Smithsonian. Trump zit er dus wel degelijk naast.