Heeft May nu echt al haar krediet verkwanseld? Parlementsleden reageren woedend op speech

21 maart 2019

Bron: Reuters, The Guardian, BBC 2 Britse parlementsleden van meerderheid en oppositie zijn niet te spreken over de toespraak die premier Theresa May gisterenavond gaf. Daarin legde ze de schuld voor de brexitimpasse bij hen en verklaarde ze “aan de kant van het volk” te staan. De leden van het Lagerhuis reageren woedend en vinden het niet kunnen dat May de gespannen sfeer nog oppookt.

“Bijna drie jaar is gepasseerd sinds het volk heeft gestemd om de EU te verlaten”, zei May gisteren in een toespraak vanuit haar ambtswoning. “Hier ben ik zeker van: jullie zijn het beu. Jullie zijn het beu dat parlementsleden over niets anders dan brexit spreken, wanneer jullie echte zorgen hebben. Ik sta aan jullie kant.” Het zijn volgens May de leden van het Lagerhuis die “er alles aan hebben gedaan om geen beslissing te moeten maken” en “alleen lieten blijken wat ze niet wilden”. Daardoor werd ze verplicht om te vragen om een uitstel van de brexit, iets waar ze “persoonlijk spijt” van heeft.

“Dit is een nationale schande. Ik snap niet waarom ik eigenlijk elke keer nog verbaasd ben”, reageerde een Labour-parlementslid. Een collega-oppositielid noemde “de poging het parlement op te zetten tegen het volk” “duister”. “Het is het populisme van Steve Bannon en Donald Trump. De geschiedenis zal haar brutaliteit veroordelen. Ons land verdient veel beter dan dit.” Een derde noemde de toespraak “opruiend en onverantwoordelijk”. “Als er ons iets overkomt, zal ze haar deel in de verantwoordelijkheid moeten opnemen.”

I’ve thought long and hard before saying this, but @theresa_may knows that MPs across the House are subjected to death threats - some very credible. Her speech was incendiary and irresponsible. If any harm comes to any of us, she will have to accept her share of responsibility. Wes Streeting MP(@ wesstreeting) link

“Gevaarlijk en roekeloos”

Ook Labour-leden die zich de voorbije dagen open toonden om May te steunen om haar deal door het parlement te krijgen, voelden zich koud gepakt. “Dit is schandalig”, aldus Lagerhuislid Lisa Nandy. “Het parlement opzetten tegen de mensen in het huidige klimaat is gevaarlijk en roekeloos. Gisteren viel de regering de ambtenaren aan, vandaag de parlementsleden van wie ze de stemmen nodig heeft. Dit zal haar steun kosten.”

Kritische geluiden waren er bovendien binnen May's eigen partij. Conservatief parlementslid en ex-minister Sam Gyimah, verklaarde dat “de democratie verliest als een premier zich afzet tegen het parlement en dan de parlementsleden verwijt hun job te doen”. “Dit is nog des te erger omdat ze goed weet dat parlementsleden nu al haatmails krijgen. Sommigen krijgen zelfs doodsbedreigingen.”

Dominic Grieve, een partijgenoot van May, had eerder al hard uitgehaald naar zoveel onduidelijkheid en chaos. In het Lagerhuis zei hij “nooit méér beschaamd geweest te zijn om lid te zijn van de Conservatieve partij”. “De premier zigzagt van hot naar her, in plaats van op te staan voor het nationale belang.” Als de regering niet snel opnieuw vat krijgt op de gebeurtenissen, ziet Grieve zijn partij “in een neerwaartse spiraal richting vergetelheid komen, en het ergste van alles is dat we het verdiend zouden hebben”.

Ruiten ingooien

Politieke commentatoren vragen zich af of May’s toespraak wel zo’n goed idee was en of ze niet haar eigen ruiten aan het ingooien is. Want uiteindelijk heeft de premier de parlementsleden wel nodig wanneer ze volgende week naar alle verwachtingen haar akkoord voor de derde keer aan hen voorlegt. Er is nog altijd geen zekerheid dat de deal die derde keer wel wordt goedgekeurd, na de twee vernederende nederlagen in januari en vorige week.

Binnen de Britse regering is de chaos ondertussen groot. Een minister noemde de sfeer van de afgelopen dagen “zoals die van de laatste dagen van Rome”. Vanuit de Conservatieve partij komen steeds meer onverhulde oproepen aan de premier om af te treden. “Uw tijd zit erop”, zou een partijlid gezegd hebben op een interne vergadering gisteren. De premier “zat erbij zoals Alice in Wonderland”, aldus een anoniem parlementslid aan The Guardian, “die van de drank dronk en kromp terwijl ze in haar stoel zat”. Andere, harde brexiteers, lieten hun mening openlijk de vrije loop. Lagerhuislid Charlie Elphicke zei May's deal enkel nog te steunen “als er een verandering komt aan de top, een nieuw gezicht en een nieuw team om de toekomstige relatie met de EU te onderhandelen”.

Europese top

May reist deze middag af naar Brussel voor de Europese top. Gisteren vroeg ze officieel om uitstel van de brexit tot 30 juni. Verwacht wordt dat er straks nog geen beslissing wordt genomen, aangezien de Europese staats- en regeringsleiders pas uitstel willen geven als er duidelijkheid is vanuit Londen: geraakt het akkoord door het parlement of niet? Duits bondskanselier Angela Merkel herhaalde die voorwaarde vanmorgen nog: “We kunnen ingaan op die vraag als er een positieve stemming is geweest in het Britse parlement”, zei ze met zoveel woorden.

Of die stemming volgende week positief zal zijn of niet, blijft koffiedik kijken. Het akkoord werd in januari met de grootste meerderheid ooit verworpen. Vorige week dinsdag verloor May de tweede stemming opnieuw, nog altijd met een forse meerderheid maar al iets kleiner dan in januari. Belangrijkste struikelsteen blijven de Noord-Ierse Unionisten en de harde brexiteers in haar eigen partij.

Vraag blijft of er een oplossing kan gevonden worden voor de beslissing van de voorzitter van het Lagerhuis, John Bercow. Die had May deze week verboden dezelfde tekst opnieuw te laten stemmen. En dus zou de premier op het laatste nippertje nog aanpassingen moeten doorvoeren om de steun van het parlement te halen.

The Prime Minister’s statement was disgraceful. Pitting Parliament against the people in the current environment is dangerous and reckless. Yesterday her government attacked their civil servants. Now she’s attacking the MPs whose votes she needs. It will have cost her support Lisa Nandy(@ lisanandy) link

She's a national disgrace. I don't know why each time it surprises me. https://t.co/QKvmvuCNX1 Jess Phillips(@ jessphillips) link

