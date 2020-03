Exclusief voor abonnees

Heeft het zin om 16 miljoen Italianen in quarantaine te plaatsen? En kan zo’n quarantaine ook in ons land?

Lieve Van Bastelaere

08 maart 2020

De Italiaanse regering besliste miljoenen Italianen in het noorden van het land in quarantaine te plaatsen tot 3 april. Maar heeft die maatregel wel zin? Kan zo’n quarantaine ook in ons land? En heeft de Italiaanse lockdown gevolgen voor onze economie?