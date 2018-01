Heeft Google Maps zonet het nieuwste Amerikaanse spionagevliegtuig onthuld? avh

18u10 6 Google Maps Staat het geheime spionagevliegtuig van de VS gewoon op een parking in Florida? In tijden van spanningen met Noord-Korea, Rusland en China houdt het Amerikaanse leger nieuwe technologische ontwikkelingen meer dan ooit geheim. Maar Google Maps strooit nu mogelijk roet in het eten. Een oplettende internetter botste mogelijk op het nieuwste spionagevliegtuig, de Hypersonic SR-72. En het staat blijkbaar gewoon op een parking in het stadje Jupiter in de Amerikaanse staat Florida.

De Blackbird, het huidige spionagevliegtuig van de VS, heeft er een lange carrière opzitten. Het toestel diende in missies in Vietnam, China, Noord-Korea en in de voormalige Sovjetrepubliek. Het nieuwe toestel, de Hypersonic SR-72, ontwikkeld door vliegtuigbouwer Lockheed Martin, moet de Blackbird in de toekomst vervangen. Zoals het een goede spionagejet betaamt, was er nog niet veel over bekend. Tot iemand het op Google Maps spotte op een vliegtuigparking van Lockheed Martin.

Complottheoreticus Tyler Glockner, de man achter het populaire YouTube-kanaal secureteam10, heeft een video gewijd aan de vondst op Google Maps. “Ik weet niet wat het is, maar het ziet eruit als een soort supersonisch vliegtuig of een ruimtetuig.”

Vice-directeur van Lockheed Martin stelde deze week nog deze nieuwe jet voor op de SciTech-conferentie in, jawel, Florida. Het vliegtuig zou meer dan 7.000 kilometer per uur kunnen vliegen.

Lockheed Martin Dit ontwerp lijkt verdacht veel op het toestel op de parking.