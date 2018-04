Heeft Golden State Killer nog meer moorden op kerfstok? Verdachte nu ook gelinkt aan dood moeder en zoontje, waarvoor onschuldige 38 jaar in cel zat KVDS

30 april 2018

11u39

Bron: Daily Mail, NBC San Diego, San Diego Tribune, CBS Los Angeles 0 De Amerikaanse politie onderzoekt of de man die ervan wordt verdacht de Golden State Killer te zijn ook achter de moord zit op een moeder en haar kind 40 jaar geleden in Simi Valley, Californië. Rhonda Wicht (24) en haar zoontje Donald (4) werden in 1978 gedood. De vrouw was geslagen en verkracht, de jongen verstikt in zijn slaap. Kort na de feiten werd de ex van de vrouw veroordeeld als moordenaar. Na 38 jaar in de gevangenis pleitte nieuw DNA-onderzoek hem echter vrij. Datzelfde DNA-onderzoek zou nu in de richting kunnen wijzen van Joseph James DeAngelo (72).

DeAngelo werd vorige week opgepakt. De voormalige politieman uit Sacramento in Californië wordt ervan verdacht de Golden State Killer te zijn, de misdadiger die tussen 1976 en 1986 zeker 12 moorden, 45 verkrachtingen en 120 inbraken pleegde en een ware angstpsychose veroorzaakte.

Modus operandi

De modus operandi van de Golden State Killer lijkt opvallend veel gelijkenissen te vertonen met de manier waarop de moeder en haar zoon in november 1978 aan hun einde kwamen. Het was een familielid van de cosmeticastudente/serveuse die de gruwelijke ontdekking deed in het appartement van Wicht, nadat ze niet was komen opdagen voor een familiereünie. (lees hieronder verder)

Wicht was geslagen, verkracht en gewurgd met een touw van macramé en haar zoon verstikt in zijn slaap. Volgens politiechef David Livingstone van Simi Valley viel de Golden State Killer vooral jonge, single vrouwen aan in hun huis, ook vrouwen met kinderen. Hij bond zijn slachtoffers vast met een specifiek soort touw, verkrachtte hen en sloeg hen. Hij haalde ook de huizen overhoop. “Er zijn niet veel moorden die zo veel gelijkenissen vertonen op het vlak van geweld”, klinkt het. “Ook de timing doet ons vermoeden dat er een link kan zijn en dat gaan we onderzoeken.”

Veroordeeld

Wat in elk geval vaststaat, is dat de man die oorspronkelijke werd veroordeeld voor de dubbele moord het niet deed. Craig Coley – de ex van het slachtoffer (toen 31) – werd in 1978 aangehouden nadat hij de politie had gebeld om te informeren hoe het met het dossier stond. De voormalige militair en restauranteigenaar had over de moorden gehoord op het nieuws. (lees hieronder verder)

Een eerste proces in 1979 liep op niets uit omdat de jury er niet uit raakte, maar tijdens een tweede proces een jaar later werd Coley schuldig bevonden aan de twee moorden. Hij kreeg levenslang, zonder de mogelijkheid om vervroegd vrij te komen.

Tien jaar later – in 1989 – ving zijn dossier de aandacht van voormalig privédetective Michael Bender uit Simi Valley. En die ontdekte dat er heel wat rammelde aan de zaak. Coley had een alibi voor de avond van de feiten – op 20 minuten na – andere verdachten werden niet onderzocht en de gevonden vingerafdrukken waren nooit geanalyseerd. Bender beet zich in het dossier vast en vocht de daaropvolgende 30 jaar om de onschuld van Coley te bewijzen.

Dat lukte uiteindelijk vorig jaar, toen plots DNA-materiaal gevonden werd waarvan iedereen dacht dat het vernietigd was. Tests daarop met de allerlaatste technologieën toonden aan dat de huidcellen, het bloed en het sperma die op kleding en lakens zaten op de plaats van de misdaad aan iemand anders toebehoorden dan aan Coley. De politie van Simi Valley heeft nu een aanvraag gedaan om het DNA-materiaal te vergelijken met dat van DeAngelo.

Onschuld

Coley (intussen 70) werd in november vorig jaar vrijgelaten. “Ik ben altijd blijven hopen dat mijn onschuld ooit aangetoond zou worden”, zei hij toen zelf. De man woont nu bij Bender in, nadat zijn beide ouders stierven terwijl hij achter de tralies zat.