Hechtingen voor oud-president Jimmy Carter (95) na val jv

07 oktober 2019

06u50

Bron: ANP/RTR 0 Voormalig Amerikaans president Jimmy Carter moest door een arts enkele hechtingen boven zijn wenkbrauw laten zetten nadat hij in zijn huis in de staat Georgia ten val kwam.

Carter, die dinsdag zijn 95e verjaardag hoopt te vieren, laat zich door het euvel er niet van weerhouden een event bij te wonen van zijn liefdadigheidsorganisatie Habitat for Humanity.

"Alles is in orde, hij voelt zich goed en zal zijn opwachting maken in Tennessee," liet een zegsvrouw van Carter weten.

De Democraat Carter zat van 1977 tot 1981 in het Witte Huis en was de 39e president van zijn land. Hij moest na een verkiezingsnederlaag plaats maken voor de Republikein Ronald Reagan. Carter stortte zich na het presidentschap op liefdadigheidswerk. In 2002 kreeg hij hiervoor de Nobelprijs voor de Vrede. Hij is de langstlevende Amerikaanse president ooit.