Hecht Nijeveen reageert verbijsterd op de ontdekking van de enorme cokemanege in het dorp

NEDERLAND

Het drugslaboratorium dat in het landelijke Nederlandse Nijeveen (provincie Drenthe) werd ontmanteld, kent geen gelijke bij onze noorderburen. De Drentse rust, ruimte en nuchterheid lijken ten volste te zijn uitgebuit. Vol ongeloof blijven buurtbewoners achter. Gaan we dit vaker zien in het Noorden? Hoe weet u of uw buurt een drugslab heeft?