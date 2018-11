HBO niet blij met Trumps tweet over sancties: “Hoe zeg je merkmisbruik in Dothraki?” kg

03 november 2018

10u41

Bron: CNBC, Belga 0 HBO, het Amerikaanse televisienetwerk achter de razend populaire serie Game of Thrones, is niet blij met de tweet van president Donald Trump. Trump had gisteren aangekondigd dat de sancties tegen Iran, die ingetrokken waren na het nucleair akkoord in 2015, opnieuw van kracht worden. Dat deed hij met een prent die leek op een poster van de serie, inclusief aangepaste slogan.

De vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, Duitsland en de EU hadden in 2015 een nucleair akkoord bereikt met Iran. Daarin werd het nucleaire programma van Teheran ingeperkt, maar in ruil zouden de economische sancties worden opgeheven. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de VS echter eenzijdig teruggetrokken uit dat akkoord. Bijgevolg zal het land alle sancties tegen Iran opnieuw invoeren vanaf 5 november.



In zuivere Trump-stijl zette de president het nieuws kracht bij met een niet zo diplomatische tweet. “Sanctions are coming”, kopt de prent, een knipoog naar één van meest gebruikte slogans van de Game of Thrones-reeks. En dat schoot in het verkeerde keelgat van HBO, het netwerk dat de serie produceert. HBO laat weten dat de boodschap zonder toestemming werd gemaakt. “We waren ons niet bewust van deze boodschap en we zien ook liever niet dat ons merk misbruikt wordt voor politieke doeleinden”, klinkt het in een statement tegenover CNBC.

Dothraki

Ook op Twitter liet HBO merken dat het niet onder de indruk was. “Hoe zeg je merkmisbruik in Dothraki?”, schreef het netwerk in een tweet, verwijzend naar een fictieve taal in de serie. Het netwerk is evenwel niet van plan om juridische stappen te ondernemen, volgens de woordvoerder.

How do you say trademark misuse in Dothraki? HBO(@ HBO) link

Tot slot uitten ook twee sterren uit de serie hun ongenoegen. Maisie Williams, die Arya Stark speelt, tweette “Niet vandaag”, terwijl Sophie Turner, Sansa Stark in de reeks, het kortweg hield op “Ew”.

Not today. https://t.co/Jg51mGHPO1 Maisie Williams(@ Maisie_Williams) link

Ew Sophie Turner(@ SophieT) link

